Ematsa avançarà la renovació del clavegueram a la Part Alta perquè l’aigua no es filtri als monuments
«Com circula l’aigua a través de la roca al barri és un misteri que potser mai resoldrem»
Ematsa avançarà en el calendari les obres de renovació de les clavegueres de la Part Alta perquè l’aigua no es filtri a monuments, cases i locals privats. «Entenem que una part important de les filtracions les podrem mitigar amb aquesta intervenció, però com circula l’aigua a través de la roca per la Part Alta encara no ho sabem. I potser mai ho sabrem», expressa Nacho García Latorre, conseller de Territori de l’Ajuntament i president d’Ematsa. Cal destacar que la Síndica de Greuges, tal com va avançar Diari Més, ja va comunicar al consistori el passat juny que les filtracions d’aigua estaven afectant de manera important diversos edificis de la plaça dels Sedassos i les voltes del Circ Romà. Agilitar l’execució de les obres de manteniment del col·lector d’aigües o l’elaboració de l’estudi hidrològic de la Part Alta van ser les primeres recomanacions al consistori de l’ens públic.
Tàrraco amaga mil i un misteris entre els seus carrers i monuments. Però n’hi ha un que no implica ni els romans ni cap de les civilitzacions anteriors o posteriors. Implica un element natural com l’aigua i el seu moviment per la Part Alta de Tarragona. «És un misteri avui dia. Sabem que hi ha una gran cisterna al Pla de la Seu. Però, a partir d’aquí, no sabem com es distribueix», explica el conseller de Territori.
L’edil explica que s’han intentat fer estudis, però no s’ha pogut acabar de definir el recorregut en algunes zones. I el subsol de la ciutat no és un àmbit fàcil a l’hora de fer analítiques. Un exemple dels efectes és que, des de fa anys, les voltes del Circ romà pateixen filtracions d’aigua. «En tenim al carrer d’en Rajolat, al carrer Ferrers i al monument des de fa moltíssims anys. També a locals privats. I la realitat és que no sabem ben bé d’on venen», indica García Latorre. A més, el carrer Ferrers és un punt especialment crític i on els veïns de la zona ja han denunciat en més d’una ocasió els problemes.
Queixes veïnals
El mes de novembre de 2023, hi va haver una reunió entre la part afectada, el consistori i EMATSA, on es va acordar aplicar les solucions necessàries. Tots els ulls estan posats a la cisterna del Pla de la Seu, que també provoca filtracions als locals privats del carrer Merceria. «Surt aigua dels comerços i se’n va al clavegueram. Són aigües pluvials que no sabem d’on surten. Són misteris de la geologia», explica García Latorre.
Amb tot, és un problema que s’ha allargat durant molts anys i ara es vol intentar posar-hi solució. Almenys amb la informació de la qual es disposa. Tot i això, els veïns fa anys que esperen aquestes intervencions per evitar que els hi entri aigua a casa.
Un exemple és la intervenció recent d’Ematsa al carrer de les Coques. «Acabem de fer unes obres molt grans. El refugi antiaeri de la Guerra Civil, que està dintre del Museu Bíblic, tenia filtracions molt importants. I creiem que amb aquesta intervenció les podrem salvar», afirma García Latorre.
30 km
El pla de renovació del clavegueram de l’empresa municipal d’aigües, que té l’objectiu d’actuar en trenta quilòmetres de la xarxa en vuit anys, compleix el termini previst. El 75% de les actuacions es realitzaran amb un sistema pioner de mànega contínua sense necessitat d’obrir rasa. Això permet que les obres als carrers es puguin acabar en unes 48 hores. La tècnica al detall consisteix en la instal·lació d’una mànega flexible de fibra de vidre, impregnada d’una resina de poliester adherent, que es desplega dins la canonada existent mitjançant tir per tracció amb mitjans mecànics. Un cop desplegada, la mànega s’infla amb aire comprimit i s’endureix per la reacció de la resina a la llum ultraviolada a través d’un robot equipat amb aquestes llums.