Policial
Detinguts per sostreure un cotxe d'un garatge a Tarragona i robar a l'interior de dos més
Els arrestats en ser interceptats per una patrulla, van recórrer més de mig quilòmetre a gran velocitat i en contra direcció
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir la matinada de dijous un home i una dona, de 42 i 44 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte robatori i furt d’ús de vehicle i dos delictes més de robatori amb força a interior de vehicle. Així mateix, també se’ls atribueixen els delictes de conducció temerària, danys i resistència i desobediència als agents de l’autoritat.
Pels volts de les 05:00 hores del mateix dijous, diversos testimonis van alertar que una parella estaven manipulant les portes de dos vehicles estacionats al carrer Riu Tordera del barri de Torreforta de Tarragona.
Immediatament, diferents dotacions policials van fer recerca dels autors i, pocs minuts després, van localitzar un vehicle amb dos ocupants que fugia a gran velocitat. El conductor va desobeir en reiterades ocasions els avisos de la patrulla per tal d’aturar-se i va accelerar per dirigir-se des del carrer Riu Fluvià cap al carrer Prades. En aquest punt va col·lidir amb un cotxe aparcat a la via pública i seguidament va recular per escapolir-se dels agents i va acabar envestint un altre vehicle aparcat.
Els lladres van aconseguir fugir momentàniament pel carrer Segarra, fins que es van veure envoltats per altres patrulles i van decidir abandonar el vehicle per amagar-se entre la vegetació d’una zona boscosa. Finalment, els van trobar amagats darrere d’un cotxe al carrer Cassen de Torreforta. Ambdós es van resistir a la seva detenció.
En l’escorcoll del vehicle es van localitzar un catalitzador i diverses eines emprades habitualment per cometre aquest tipus de delictes. A més, també els van intervenir un mecanisme casolà emprat per a obrir les portes dels vehicles sense necessitat d’haver de forçar-ne el pany. Els mossos van comprovar que també duien documents oficials d’altres persones així com objectes que podrien haver estat sostrets.
Pel que fa al vehicle en què circulaven, les patrulles van comprovar que una estona abans l’havien sostret d’una cotxera ubicada al carrer Riu Algars, en la qual hi van accedir després de trencar el cadenat.
Els mossos, també van confirmar que prèviament havien robat a l’interior de dos vehicles més al carrer Riu Tordera, tal i com van alertar diversos testimonis a través del telèfon 112. Per tot plegat, se’ls va acabar detenint.
Les dues persones detingudes, les quals acumulen més d’una trentena d’antecedents policials, van passar aquest dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.