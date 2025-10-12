Societat
Tarragona reviu la primera visita d'Alfons XIII amb una recreació històrica
L'acte va tenir lloc dissabte al Moll de Costa del Port de Tarragona
Ahir, el Moll de Costa del Port de Tarragona va acollir una recreació de la primera visita del rei Alfons XIII a la ciutat. L’activitat, inclosa dins el programa de les Jornades Modernistes del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900, va rememorar l’arribada del monarca l’any 1904 i l’acte de col·locació de la primera pedra de la prolongació del dic de Llevant.
La representació va començar a les 12.30 h, amb l’arribada simbòlica del rei per mar fins a les Escales Reials. Una seixantena de participants vestits d’època, juntament amb autoritats locals com l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el president de l’Autoritat Portuària, Santiago J. Castellà, van participar en l’acte.
Posteriorment, al Refugi 1 del Moll de Costa es va inaugurar l’exposició Una visita reial, que es podrà visitar fins al 2 de novembre. La mostra recull fotografies, documents i objectes relacionats amb la visita d’Alfons XIII i amb el context històric del moment.
L’exposició ha estat organitzada pel grup promotor de les Jornades Modernistes, amb la col·laboració de Port Tarragona i dels ajuntaments de Tarragona i Els Pallaresos.
La visita original del rei Alfons XIII al Port de Tarragona es va produir els dies 13 i 14 d’abril de 1904, durant el seu primer viatge oficial a Catalunya.