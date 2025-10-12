Méteo
Protecció Civil envia una nova alerta avisant de pluges torrencials des d'Alcanar fins a Salou
Hi ha hagut inundacions a Santa Bàrbara, Godall i la Ràpita i s'han hagut de tallar carreteres i vies de tren
Protecció Civil ha enviat una nova alerta als telèfons mòbils aquest diumenge al vespre avisant la població de fortes precipitacions al litoral i prelitoral des d'Alcanar (Montsià) fins a Salou (Tarragonès). Com ja ha fet a la tarda amb una alerta limitada a la comarca del Montsià, la Generalitat ha demanat evitar la mobilitat i que ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs. En cas d'una urgència, es recomana trucar al telèfon 112.
Les pluges torrencials que han caigut aquesta tarda i vespre al sud del país han provocat inundacions considerables en nuclis de població com Santa Bàrbara, Godall i la Ràpita i han obligat a tallar l'autopista AP-7 entre Freginals i Ulldecona –es desvia el trànsit a l'Aldea i a Ulldecona– i les carreteres N-340 entre Amposta i Alcanar, la C-12 entre Amposta i Tortosa, la T-311 entre Ulldecona i Santa Bàrbara i la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia.
S'ha interromput el servei de la línia R16 de Rodalies de Catalunya per inundació de les vies a Ulldecona. De fet, Renfe ha informat que són 17 els trens i més de 3.000 els viatgers afectats per la incidència entre Ulldecona i l'Aldea. L'operador ferroviari permet canviar o anul·lar els bitllets dels afectats sense cap cost.
A conseqüència de la gravetat de la situació al Montsià, la reunió del comitè tècnic al Departament d'Interior ha estat encapçalada telemàticament pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i presencialment per la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.
Situació complicada
En declaracions a la premsa aquest diumenge al vespre, la cap d'operacions de Protecció Civil, Cristina Vicente, ha fet una crida a pujar a pisos superiors. Ha subratllat que "la situació a la comarca del Montsià és complicada" i per això també ha demanat a totes les persones afectades que no surtin al carrer.
L'inspector de Bombers de la Generalitat Oriol Corbella ha informat que han rebut diverses alertes per conductors atrapats en cotxes a l'AP-7, malgrat que no consten desapareguts, ferits o arrossegats. També s'està desplaçant la Creu Roja a Tortosa per avituallar possible gent acollida. Fins a les 19.30 hores els Bombers han rebut 126 avisos, sobretot de persones atrapades en baixos i en vehicles.
També ha explicat que s'ha reforçat el dispositiu amb 12 dotacions d'arreu de Catalunya, dos comandaments de nivell II, dos comandaments de nivell III, a més dels GRAE subaquàtics i de rescat a la muntanya. Pel que fa a les persones atrapades en vehicles, especialment a l'AP-7, des de Bombers assenyalen que en aquests moments no tenen cap incidència documentada de persones ferides o arrossegades.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut almenys 630 trucades vinculades amb l'episodi d'aiguats, 543 de les quals procedents del Montsià.