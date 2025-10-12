Castells
La Jove de Tarragona s'exhibeix al Vendrell amb el 3d10fm carregat i un ple de gammes extres
Els Minyons de Terrassa completen el 5d9f i el 2d9fm, mentre que els Nens no assoleixen l'objectiu del 4d9f
La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha completat una gran actuació aquest diumenge a la diada de la fira de Santa Teresa del Vendrell. Els liles han carregat per segon cop aquesta temporada el 3 de 10 amb folre i manilles i l'han acompanyat de tres gammes extres més descarregats: el 2 de 9 amb folre i manilles, el 4 de 9 amb folre i agulla i el pilar de 8 amb folre i manilles.
Per la seva banda, els Minyons de Terrassa han completat el 5 de 9 amb folre i el 2 de 9 amb folre i manilles, que han acompanyat del 3 de 9 amb folre i el pilar de 7 amb folre, que ha quedat en carregat. Els Nens del Vendrell no han assolit l'objectiu dels nou pisos, ja que han fet un intent desmuntat del 4 de 9 amb folre, i s'han quedat amb el 7d8, 3d8 i 5d8.
Els Nens del Vendrell han obert plaça amb el 7d8, que han completat sense massa dificultats. L'enxaneta han tingut algun problema per fer la segona aleta i en la descarregada els pisos de terços i quarts han hagut de treballar una mica, però el castell no ha perillat en cap moment i l'han completat amb solvència.
Amb execució similar s'ha estrenat la Colla Jove, però en aquest cas amb un gamma extra. El 2d9fm, el setè de la temporada dels liles, ha estat molt sòlid, ràpid i precís i el tronc tan sols ha mostrat algun tremolor en la sortida de la canalla.
També han sortit de gamma extra els Minyons de Terrassa, en aquest cas d'un 5d9f que han descarregat per segona vegada aquest curs -també l'han carregat un cop-. L'estructura ha estat força treballada però un folre molt rocós els ha permès lluir-lo sense entrebancs. Els malves, que en aquesta diada enguany han ocupat el lloc de la Joves de Valls que actuava a la plaça Vella ininterrompudament des de 1986, ho han celebrat efusivament.
A màxims a la segona ronda
En la segona ronda s'han vist els grans objectius de les tres colles per la jornada. D'entrada, els Nens han fet un intent desmuntat de 4d9f. Amb sisens col·locats l'han tirat avall per problemes al folre. Per la seva banda, la Colla Jove Xiquets de Tarragona ha aconseguit carregar el 3d10fm. El castell ha pujat remenat però l'extrema rapidesa i habilitat de la canalla ha permès coronar-lo.
Els tremolors no han cessat i han estat presents a totes les zones del tronc. Finalment, quan sortia l'acotxador, l'estructura ha acabat cedint per baix. És el segon 3d10fm carregat pels del Cós del Bou aquesta temporada, després del que van fer per Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, però entre els membres de la colla la sensació ha estat que l'objectiu s'ha quedat a mitges, ja que la intenció per aquest diumenge era descarregar-lo.
La caiguda ha deixat alguns lesionats entre els tarragonins i això ha fet que la diada s'hagi aturat vora 50 minuts. Això però no ha estat impediment perquè els Minyons afrontessin un altre gamma extra, en aquest cas el 2d9fm. Un castell que han demostrat tenir molt apamat i que han descarregat amb molta comoditat per cinquena vegada aquesta temporada.
L'impàs per les atencions sanitàries i els dubtes amb el 4d9f han fet que en la tercera ronda els Nens del Vendrell hagin rebaixat pretensions i hagin apostat pel 3d8, que han descarregat amb facilitat. Els que no han afluixat, malgrat tots els entrebancs i la caiguda anterior, ha estat la Jove, que ha seguit amb la seva previsió i ha afrontat el 4d9fa.
Per segona vegada aquest curs, l'han descarregat després d'una feinada. El castell ha tingut dificultats en diferents fases, des de la carregada del quatre fins a l'últim instant d'un pilar molt treballat que s'ha girat i ha estat inestable. Finalment, l'experiència els ha permès completar-lo. Per la seva banda, els Minyons han tancat la tercera ronda amb un 3d9f molt ben apamat.
En quarta ronda, els Nens han buscat el 5d8, que ha quedat en intent desmuntat quan entraven els acotxadors. Així, han fet un darrer esforç en cinquena ronda amb el 4d8, que han descarregat després d'uns dubtes de la canalla a l'hora de coronar-lo.
A la ronda de pilars, la Jove de Tarragona ha descarregat un altre cop el pd8fm, amb una exhibició del quart que ha controlat l'espadat en tot moment. Finalment, els Minyons de Terrassa han tancat l'actuació carregant el pd7f, que s'ha trencat després de diferents sotragades.