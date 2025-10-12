Mobilitat
Un accident a l'AP-7 a Tarragona deixa només un carril obert i provoca 2 km de retencions
L'incident ha implicat a dos vehicles, però no hauria estat greu
A l’autopista AP-7, a l’altura de Tarragona, només hi ha un carril obert en sentit nord, cap a Barcelona, a causa d’un accident que està provocant uns dos quilòmetres de cua.
Segons informa el Servei Català de Trànsit, dos vehicles s'han vist implicats en l'incident, tot i que aquest no hauria estat greu.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 12.35 h, i els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions. També s'han mobilitzat els Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre els ocupants dels vehicles.
Afortunadament, cap persona ha quedat atrapada dins els vehicles, així que els Bombers no han hagut d'executar tasques d'excarceració i treballen actualment a retirar els vehicles afectats i restablir la circulació amb normalitat.