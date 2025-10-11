Successos
Extingit un incendi en un dipòsit d’oli vegetal al Port de Tarragona
Bombers del parc de Tarragona i del parc químic han treballat conjuntament per controlar l’incendi i refredar la zona
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dissabte al matí en l’extinció d’un incendi que ha afectat l’aïllant exterior d’un dipòsit d’oli vegetal al Moll de Castella del Port de Tarragona. L’avís l'han rebut a les 09.21 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 5 dotacions.
En les tasques d’extinció hi han participat efectius dels Bombers del parc de Tarragona i del parc químic, que han actuat conjuntament per evitar la propagació del foc a altres bidons de la mateixa zona.
Un cop l’incendi ha quedat extingit, els bombers del parc químic s'han mantingut al lloc per refredar i assegurar la zona, garantint que no hi hagués risc de revifades ni afectacions addicionals.
El foc no ha causat ferits ni afectacions estructurals rellevants, i el servei s'ha donat per finalitzat un cop l’àrea ha quedat completament segura.