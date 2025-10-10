Salut
Tarragona torna a promoure la divulgació sobre l’Alzheimer
El congrés sobre la prevenció de la malaltia ha tractat els nous avenços
Les jornades de conscienciació sobre l’Alzheimer han arribat, una vegada més, a la ciutat de Tarragona de la mà de la Fundació Rosa Maria Vivar. El congrés El teu cervell, el teu futur, obert a la ciutadania per informar-se sobre la malaltia, ha ofert diverses conferències divulgatives impartides per especialistes i científics «de referència internacional». L’objectiu de la jornada, segons l’organització, era «apropar a la ciutadania els principals factors de prevenció de l’Alzheimer avalats per la comunitat científica», amb una perspectiva per tractar la malaltia en el futur.
A través de cas de Rosa Maria Vivar, els ponents han exposat les diferents conseqüències de l’Alzheimer i les solucions que, actualment, es treballen en laboratoris arreu del món.
«Volem que l’Alzheimer deixi de ser la principal malaltia en un futur, i només es pot fer a través de la investigació», indicava la presidenta de la Fundació, Margarita Oliva. No van faltar les reivindicacions pel món de la recerca, amb el doctor Jorge Sepúcre, primer ponent de la vetllada, indicant que «la realitat és que els científics han de suportar diàriament el fet que no sabem què provoca la malaltia».
Ponències de prestigi
La doctora Raquel Sánchez-Valle també repassava els factors de risc als hàbits diaris que augmenten la probabilitat de patir la malaltia, com el tabac o el sedentarisme. I el doctor Eduard Estivill, en una ponència simple i efectiva entre el públic, recordant la importància del son per a tractar de prevenir la malaltia. Durant la jornada, ha destacat l’últim avenç que proposa un possible tractament amb medicament que redueix els efectes de l’Alzheimer, donant esperances als afectats.