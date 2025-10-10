Cultura
Tarragona presenta una nova edició de "Misteri als Museus"
Set museus de la ciutat acolliran, entre el 18 i 26 d’octubre, l’activitat lúdica i cultural ‘Els acòlits d’Angra Mainyu’
Set museus de la ciutat acolliran entre el 18 i el 26 d’octubre l’activitat lúdica i cultural "Els acòlits d’Angra Mainyu" en una nova edició de Misteri als Museus que convida els participants a recórrer diferents espais culturals de la ciutat tot resolent un gran enigma col·lectiu.
Organitzada per Auriga Serveis Culturals des del 2018, enguany els participants s’enfrontaran a una història fosca i misteriosa centrada en una secta perillosa que haurà de ser desarticulada per evitar els seus rituals de sacrifici a través d’un seguit d’enigmes repartits pels equipaments culturals.
Els espais implicats en aquesta edició són el Mèdol Centre d’Arts Contemporànies, el Museu d’Història, el Museu Diocesà, el Museu Nacional Arqueològic, el Museu d’Art Modern, el Museu del Port i CaixaForum.
La inscripció és gratuïta però cal fer-la prèviament a través del formulari en línia al web d’Auriga Serveis Culturals i es pot participar en equips de fins a sis persones. L’activitat es podrà fer durant deu dies i cada equip podrà visitar els museus en l’ordre i moment que prefereixi dins dels horaris habituals de cada institució cultural.
Els participants disposaran d’un material descarregable que servirà tant per recollir les pistes com per certificar el pas per cada museu i poder accedir així a la resolució final.
El diumenge 26 d’octubre a les dotze del migdia al Museu del Port es revelarà l’enigma final i s’escolliran els equips guanyadors que rebran premis com entrades a activitats i altres recompenses culturals.