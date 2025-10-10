Cultura
Tarragona incorpora tres murals nous inspirats en el patrimoni romà
La iniciativa forma part de la celebració de Tarraco25 i del Festival Grafftech, que uneix art urbà, tecnologia i història romana.
Tarragona suma tres nous murals d’art urbà que ret homenatge al seu patrimoni romà. La iniciativa s’emmarca dins del Festival Grafftech, impulsat per l’artista Jaume Junque i el seu equip, i que s’ha presentat aquest divendres 10 d’octubre coincidint amb els actes de Tarraco25.
Els tres murals s’han instal·lat en espais emblemàtics de la ciutat i incorporen tecnologia de realitat augmentada en 3D, una aposta innovadora que permet als visitants interactuar amb les figures representades. Durant la presentació oficial, l’alcalde Rubén Viñuales ha destacat que “amb el Grafftech la ciutat de Tarragona no només exhibeix el seu patrimoni, sinó que el fa viure i reviure a través de l’art urbà, la tecnologia i la força de la seva història”.
El mural de més dimensions es troba al Parc del Francolí, amb 420 metres quadrats i set realitats augmentades. Aquesta obra serà presentada al Rècord Guinness com el mural amb més realitats augmentades del món. En ell s’hi representen quatre figures clau de l’imaginari romà: la deessa Fortuna, símbol de prosperitat; l’emperador August, fundador de Tàrraco; Hèrcules amb un lleó, com a símbol de força; i el nom TARRAGONA com a benvinguda a la ciutat.
El Centre Cívic de Sant Salvador acull un mural amb Venus com a figura central, representant l’amor, la bellesa i la cohesió comunitària. A l’escena, la deessa està acompanyada del Pont del Diable i un nen que simbolitza el futur, en un missatge d’unió entre generacions i cultures.
El tercer mural es troba a la seu de l’Institut de Serveis Socials de Torreforta, amb Diana com a protagonista. Coneguda com a protectora, la seva imatge evoca la funció del centre com a espai d’ajuda, acollida i suport a la comunitat, amb valors com la solidaritat i el respecte.