Municipal
Tarragona busca 12,5 milions d’euros del Pla de Barris per transformar la Part Baixa
L’Ajuntament proposa 34 accions per al barri, amb una inversió total de 25 milions d'euros. El consistori n’assumirà la meitat
L’Ajuntament de Tarragona ha enllestit la seva proposta per a la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-29 impulsat per la Generalitat de Catalunya. El consistori presentarà un pla integral per a transformar integralment la Part Baixa, el qual inclou fins a 34 accions diferents i suposarà una inversió total de 25 milions d’euros. L’alcalde, Rubén Viñuales, va explicar ahir que no només es contemplen «grans obres», sinó que també «actuacions sociocomunitàries per a teixir xarxes entre els veïns i veïnes».
Una de les intervencions més destacades serà la remodelació de l’eix comercial Prim-Apodaca, amb un pressupost de 3,1 milions d’euros. L’Ajuntament ho complementarà amb la pacificació del carrer Unió, que es finançarà amb fons municipals. També destaca la reurbanització de l’entorn del Teatre Romà, la qual suposarà una inversió superior als 1,3 milions d’euros. «No només és un pla per al barri, sinó que irradiarà tota la ciutat de Tarragona», assenyalava Viñuales. «Volem que la gent de la Part Alta, del centre o les persones que ens visitin tinguin motius per passejar i gaudir de la Part Baixa i aquest projecte l’ha de fer possible», remarcava el batlle.
L’Ajuntament vol transformar la plaça del Palau de Congressos, amb la rehabilitació integral de la coberta i la millora dels accessos, unes obres que costaran 1,6 milions d’euros. Tanmateix, el projecte contempla la renovació de l’entorn de l’estació de trens per 1,2 milions, una actuació que inclou també la construcció d’un ascensor que connectarà el carrer Pompeu Fabra amb Pons d’Icart.
Connectar amb el centre
Aquesta instal·lació permetrà superar el fort desnivell entre la Part Baixa i el centre de la ciutat, com també ho farà l’altre ascensor que es vol implementar als jardins del carrer Vapor i que costarà 350.000 euros. Més enllà de millorar l’accessibilitat, un altre dels objectius és fer el barri més verd i resilient. Per això, s’invertiran més de 2 milions d’euros en la creació un nou parc al carrer de Zamenhoff. El projecte també inclou part de les obres del nou col·lector d’aigües pluvials de la Part Baixa. A més, s’ha incorporat el projecte de la connexió del sobreeixidor de la plaça dels Carros. La inversió total serà d’uns 4 milions d’euros i reduirà en un 75% les inundacions.
El pla integral incorpora també diferents línies de subvencions per contribuir a millorar el parc d’habitatges de la Part Baixa, que està envellit. Es destinaran 400.000 euros en ajuts per a reformar cuines i banys, 900.000 euros per a millora l’eficiència energètica de les façanes dels edificis, 700.000 euros per a incentivar la instal·lació d’ascensors i eliminació barreres arquitectòniques i 100.000 euros per a l’adquisició d’electrodomèstics classe A.
Accions sociocomunitàries
El projecte inclou la creació d’un centre cívic a l’Antic Hotel d’Entitats per 2 milions d’euros, així com la segona fase de rehabilitació del futur equipament de Santiyán, que esdevindrà l’epicentre de les accions comunitàries al barri. De fet, s’hi crearà l’espai Cornèlia, dedicat a les dones. Serà un espai d’assessorament, però també podrà acollir conferències o formacions. D’altra banda, s’ha planificat un programa per combatre la soledat no volguda entre les persones grans.
L’Ajuntament ha hagut d’incloure aquest fort component sociocomunitari al document inicial del Pla Integral de la Part Baixa per poder optar al Pla de Barris. El consistori coneixerà al gener si la seva proposta és una de les escollides. En cas que sigui així, Tarragona rebrà 12,5 milions d’euros de la Generalitat, que es complementaran amb altres 12,5 milions provinents les arques municipals per poder fer realitat totes les accions.