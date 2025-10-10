Societat
El secretari general de la Federació de Sindicats de Palestina expressa dubtes sobre el pla de pau
UGT organitza un debat també amb la presència de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins Junts a Tarragona
El secretari general de la Federació de Sindicats de Palestina, Wael Natheef, ha expressat aquest divendres els dubtes que el poble palestí té sobre el pla de pau proposat pel president dels Estats Units, Donald Trump. Natheef ha afirmat que «hi ha molts interrogants i confusions», ja que «el contingut complet no ha transcendit» i «dona el dret a Netanyahu a tornar a entrar al territori palestí», si bé «l'important ara és que hi hagi un alto el foc».
Les consideracions les ha fetes en el marc d'un debat organitzat per UGT, on també hi ha participat Dominique Salomon, membre de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins Junts, que ha alertat del risc que el conflicte sigui «el final de tot el dret humanitari» a nivell internacional.
Natheef ha exposat que l'esperança dels palestins és «que s'acabi el genocidi, el desplaçament i la fam a Gaza». «Ho han destruït tot: escoles, cases, hospitals, mesquites... i l'ONU només ha mirat i parlat, però no ha fet res», ha assenyalat. Per la seva banda, Amina Shoman, presidenta de la Comunitat Palestina Àrab Unida a Tarragona, ha lamentat que el pla no ofereix cap solució sobre «el mur, els colons, els dos estats o com poden tornar a les cases els palestins».
Salomon, ha afegit que «no signar el pla era més genocidi, i signar-lo és més ocupació i més apartheid». «Sembla inverosímil que si es vol fer una pau no es tingui present als palestins, poques vegades hem vist un pla de pau signat així», ha expressat. Per això, ha comentat que «o bé la població i les classes populars lluiten per exigir sancions a Israel o bé és el final definitiu de tot el dret humanitari i de les organitzacions creades després de la Segona Guerra Mundial», perquè la imposició vindrà per «la força, fora de tota forma de justícia social i política».
Respecte la possibilitat plantejada en alguna ocasió que el poble palestí abandoni la seva ubicació actual, Natheef ha estat clar: «la gent de Palestina prefereix morir a la seva terra que marxar». Tot i això, Shoman ha reconegut que si la frontera entre Egipte i Gaza estigués oberta molts gazians haurien marxat.
Durant el debat també s'ha explicat la situació que es viu a Cisjordània. El representant sindical palestí ha remarcat que hi ha 400 assentaments i 800.000 colons, que «estan armats i cada dia ataquen pobles al voltant de les ciutats, cremen cases, carrers i maten gent, sobretot de nit».
Finalment, s'ha tractat la possibilitat que hi hagi dos estats com a manera per acabar amb el conflicte. Salomon ha valorat positivament que això suposaria «el reconeixent de que el poble palestí existeix», malgrat ha indicat que «el 90% de la població d'Israel hi està en contra i farà tot el possible perquè no existeixi». Per contra Shamon i Natheef s'han mostrat més escèptics sobre què suposaria en el dia a dia. «De quin Estat parlem si no tens terra, si està controlada per mar i aire per Israel, sense infraestructures ni aeroport i si els assentaments cada dia són més grans?», s'ha preguntat.