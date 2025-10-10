Equipaments
L'ICAC a la Tabacalera, cada vegada més a prop: busquen empresa per a redactar el projecte executiu
El termini d’execució és de 20 setmanes, per tant, s’enllestirà durant l’any vinent
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica ja ha licitat la redacció del projecte bàsic i d’execució, així com la direcció de les obres, per adequar el magatzem 6 de la Tabacalera com a nou centre de l’ICAC. Es tracta d’un pas fonamental per avançar en el trasllat. Segons els plecs tècnics de la licitació, els treballs s’hauran d’enllestir en 20 setmanes a partir de l’endemà de la signatura del contracte. Les empreses interessades tenen un mes per a presentar la seva proposta i el pressupost base és de 248.749,83 euros, IVA inclòs.
El passat mes de juny, el consistori tarragoní ja va aprovar en consell plenari la cessió de l’espai a l’ICAC per un termini de 50 anys i sense cànon d’explotació. L’institut fa dues dècades que es va instal·lar a l’edifici de la plaça d’en Rovellat, a la Part Alta. Aquest canvi d’ubicació, i segons destaquen en el plec tècnic, «suposa una major amplitud espacial no només pel que respecta a l’edifici, sinó també pel context, l’accés i la mobilitat urbana de l’entorn, que permetrà créixer i augmentar la plantilla entorn al centenar de persones, a uns 25 anys vista». L’edifici del mòdul 6 de la Tabacalera disposa de 2.852,40m2 útils dividits en quatre plantes. A més, es preveu enderrocar el cos annex que connecta amb el mòdul 5.
Biblioteca, magatzems, laboratoris i sala d’actes
El nou centre de l’ICAC a la Tabacalera comptarà amb un centre de documentació i biblioteca d’uns 240m2, així com magatzems i espais de càrrega i descàrrega, laboratoris, espais de treball, una sala d’actes, despatxos i sales de reunions. Tots aquests equipaments tindran uns 480m2 cadascun.
En el plec tècnic també s’hi plantegen accions estratègiques: millorar la ventilació i il·luminació de l’edifici, connectar l’edifici amb la necròpolis paleocristiana, millorar l’eficiència energètica, prioritzar els espais flexibles i polivalents, considerar les incompatibilitats entre espais com el soroll, la humitat o la llum i evitar fer actuacions en el subsòl. De fet, aquest és un dels punts de valor que decidirà quina empresa és l’encarregada de fer el projecte. Una mínima intervenció en el subsòl es puntuarà amb fins a 20 punts, així com la integració amb l’entorn i l’accessibilitat. Excavar en el subsòl podria comportar dificultats tècniques majors, a causa de les restes arqueològiques que es troben en tota aquesta àrea de la Part Baixa de la ciutat. En canvi, la ventilació, la il·luminació, l’aspecte social i divulgatiu i l’economia de la proposta es valoraran amb un màxim de deu punts per cada àmbit.
La durada del contracte es divideix en tres fases: l’avantprojecte, amb un termini de quatre setmanes; el projecte bàsic, amb una durada de nou setmanes; i el projecte executiu, amb cinc setmanes de termini. Si la planificació es compleix, l’any vinent el projecte executiu estarà enllestit i podrien començar les obres.