Societat
La Guàrdia Civil de Tarragona celebra una jornada de portes obertes en la vigília del dia del Pilar
S’organitzaran exhibicions policials, exposicions de material i visites guiades al vaixell del Servei Marítim aquest dissabte al Moll de Costa
La Guàrdia Civil de Tarragona es prepara per a celebrar la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar. Aquest dissabte, tindrà lloc una jornada de portes obertes al Moll de Costa perquè la ciutadania pugui conèixer la benemèrita amb més detall. La població podrà gaudir d’exhibicions canines i del Grup de Desactivació d’Explosius entre les 11h i les 12.30h. A més, hi haurà exposició d’uniformes i estris que permetran fer un recorregut per la trajectòria històrica del cos.
Igualment, s’exposaran material i eines amb les que operen avui dia les diverses especialitats de la Guàrdia Civil. Des de les deu del matí fins a les dues del migdia, també s’organitzaran visites guiades a l’embarcació ‘Riu Francolí’ del Servei Marítim Provincial. “Volem que tots aquells que ho desitgin ens puguin conèixer no només la Guàrdia Civil d’ara, sinó tot el que ha sigut durant aquests 181 anys d’història que tenim”, explica el cap de la Comandància a Tarragona, Jordi Verger.
Aquest diumenge 12 d’octubre, la benemèrita celebrarà l’acte institucional a les seves instal·lacions per a commemorar el dia de la Verge del Pilar. Durant aquest acte, s’imposaran les condecoracions per a reconèixer diferents agents que han destacat per la seva bona tasca. Tanmateix, s’atorgaran plaques i certificats d’agraïment a aquelles persones que han col·laborat amb la Guàrdia Civil en tots els àmbits. La jornada acabarà amb la tradicional desfilada davant de la caserna.