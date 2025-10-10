Energies
El Fòrum CATFLOWE demostra el potencial del Port de Tarragona per liderar l’eòlica marina a Catalunya
Més de 200 persones assisteixen a la jornada que consolida el paper del port com a hub tecnològic i logístic per al desenvolupament de l’energia eòlica marina flotant
Tarragona ha estat l’epicentre del debat sobre el futur de l’energia eòlica marina flotant a Catalunya amb la celebració del primer Fòrum CATFLOWE al Port de Tarragona. L’esdeveniment ha reunit més de 200 professionals i experts del sector, evidenciant l’interès creixent envers una indústria emergent cridada a mobilitzar milers de milions d’euros d’inversió a escala europea.
La jornada ha posat en valor la capacitat industrial i tecnològica de Catalunya per convertir-se en referent del sector eòlic marí, tot reivindicant la necessitat urgent d’un calendari clar i un marc regulador estable per garantir el desenvolupament del sector a escala industrial. En aquest sentit, el president del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha destacat la vocació del port per liderar aquest procés i la seva preparació per esdevenir un hub logístic i de muntatge d’aerogeneradors flotants, aprofitant la seva ubicació estratègica, les infraestructures existents i els nous espais que es posaran a disposició del sector.
Durant l’acte s’ha subratllat també l’acord institucional i empresarial que hi ha entorn del projecte. Marta Morera, directora general d’Energia de la Generalitat, ha reconegut els retards actuals però ha refermat el compromís del govern català d’assolir els objectius fixats: instal·lar 1 GW de potència el 2030, 1,5 GW el 2040 i 3,5 GW el 2050. A més, ha anunciat que aquest desplegament suposarà més de 2.500 milions d’euros d’inversió i la creació de 25.000 llocs de treball.
L’expert Alexandre Fremaux, de WindEurope, ha alertat que Europa encara està molt lluny d’assolir els objectius marcats pel 2030 i ha reclamat inversions urgents en ports i xarxes de connexió elèctrica per accelerar el desplegament de l’eòlica offshore. També ha posat l’accent en la necessitat de reforçar l’electrificació i la producció d’energia verda.
A les dues taules rodones que han tancat la jornada s’ha destacat la preparació de les empreses catalanes per entrar en el mercat, la urgència d’impulsar el projecte PLEMCAT com a laboratori d’assaig per accelerar el desenvolupament, i la importància de sumar aliances estratègiques entre sector públic i privat per assegurar una transició energètica amb retorn econòmic i industrial per al territori.
El fòrum ha deixat clar que Catalunya disposa del talent, el teixit empresarial i el suport institucional per consolidar-se com un pol d’innovació i creixement en energies marines, i que el Port de Tarragona està preparat per jugar un paper protagonista en aquesta transformació.