Societat
Dona Digital celebrarà una trobada per impulsar el talent femení
Teatret del Serrallo reunirà dones referents del sector tecnològic del sud de Catalunya
El Teatret del Serrallo acollirà dimecres vinent, 15 d’octubre, la trobada Talent Femení a la Catalunya Sud. Un mar d’oportunitats que ens portarà a Bon Port, una jornada que vol donar visibilitat al talent femení en el sector tecnològic i promoure vocacions STEM entre joves i professionals. L’acte, que començarà a les nou del matí, està organitzat per Dona Digital i comptarà amb la participació de dones referents en l’àmbit TIC com Aurea Rodríguez (Eurecat), Nuri Bordas i Carme Tarragó (Port de Tarragona) i Bistra Ivanova, sota la direcció i moderació de Susana Prado, directora d’Inetum Catalunya i presidenta del 22@Network.
Segons Prado, l’objectiu és reflexionar sobre el paper de la dona dins del sector digital, posar en valor l’ecosistema del sud de Catalunya i descentralitzar el talent. La iniciativa vol consolidar-se com un espai estable de trobada i visibilització. «Som moltes les dones tecnològiques del sud de Catalunya que treballem a Barcelona, i volem començar a normalitzar trobades al territori per compartir experiències i oportunitats», explica.
La moderadora subratlla que el futur digital no pot ser esbiaixat i reivindica la necessitat d’atraure més dones a carreres tecnològiques. «Si les nenes no s’hi incorporen, estem construint un futur digital sense la seva mirada», adverteix. També destaca que la digitalització és transversal i clau per a la innovació en sectors com la química, la salut o la mobilitat.
Per a Prado, accions com aquesta ajuden a generar referents i a demostrar que la tecnologia és per a tothom. «És fonamental crear espais que permetin connectar dones de diferents àmbits i, així, inspirar vocacions noves», afirma. L’acte inclourà una taula rodona, un torn de preguntes i un espai de networking per fomentar el contacte entre participants i ponents. La inscripció és gratuïta i es pot fer al web donadigital.cat.