Ángel Juárez presenta el seu nou llibre 'Mis compromisos’ davant de més de 80 persones
El president de l’entitat Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, va presentar, ahir, el seu nou llibre “Mis compromisos”, una recopilació d’articles publicats en els darrers anys.
L’acte va tenir lloc al Consolat General del Regne del Marroc a Tarragona i va reunir a més de 80 persones. Entre els assistents van destacar Ikram Chahine, cònsol del Marroc a Tarragona, Lleida i Aragó; Santiago Castellà, president del Port de Tarragona; Carles Figuerola, representant de l’editorial, i el mateix autor.