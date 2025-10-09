Comerç
La Via T ret homenatge al comerç i les empreses tarragonines amb un emotiu espot
'Tornem a connectar' és una peça audiovisual protagonitzada per les petites històries i grans vincles que representen l'essència del comerç de la ciutat
Tornem a connectar és la nova campanya de comunicació de l'associació de comerciants la Via T. Es tracta d'un emotiu homenatge al comerç i a les empreses que «mantenen viva la ciutat de Tarragona», manifesten des de l'entitat.
Aquest nou espot és una peça audiovisual plena de sensibilitat, protagonitzada per petites històries i grans vincles que representen l'essència del comerç de la ciutat. «Cada botiga, cada parada i cada somriure darrere el taulell formen part de la identitat de Tarragona i del teixit humà que volem reivindicar des de la nostra associació», recalquen des de la Via T.
Amb aquesta acció, la Via T dona el tret de sortida a la campanya de tardor-hivern 2025-2026, amb un missatge clar: «Ara és el moment de reconnectar amb el que realment importa - les persones, la ciutat i la vida que hi ha darrere de cada establiment».