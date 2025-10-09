Solidaritat
Últims dorsals disponibles per a la Women Race El Corte Inglés, la gran cursa solidària de Tarragona
A deu dies per a la cita, ja s'hi han inscrit més de 3.000 participants i queden menys de 500 dorsals disponibles.
La desena edició de la Women Race El Corte Inglés encara la recta final amb més de 3.000 inscrites i menys de 500 dorsals disponibles per completar l’aforament de la cursa solidària més multitudinària de Tarragona. La cita tindrà lloc el diumenge 19 d’octubre a les 9.30 h, coincidint amb el Dia Internacional del Càncer de Mama, i proposa un recorregut de 5 quilòmetres pel centre històric i cultural de la ciutat.
L’objectiu, un any més, és visibilitzar la lluita contra el càncer de mama i recaptar fons per a l’Associació Contra el Càncer de Tarragona, tot en un esdeveniment que combina esport, solidaritat i convivència. Les inscripcions continuen obertes fins al dilluns 13 d’octubre a les 23.59 h a través del web oficial womenraceelcorteingles.cat.
Com a preludi de la cursa, la rambla Lluís Companys es convertirà el dissabte 18 d’octubre en el punt neuràlgic de la festa amb una tarda d’activitats obertes a tothom. A partir de les 18 h, els participants podran gaudir d’una sessió de dance fitness dirigida pel professor Luis Costa, música en directe amb DJ Red Bull i el tradicional mur dels desitjos, organitzat per l’Associació Contra el Càncer. Una jornada pensada per compartir i escalfar motors abans de la gran cita esportiva.
Durant el divendres 17 i el dissabte 18, les participants podran recollir el dorsal, la samarreta oficial —dissenyada per la il·lustradora tarragonina Mertixell Garriga— i la bossa de la corredora, que inclou productes de les marques col·laboradores d’aquesta edició: Under Armour, Ilerna, Aneto, Haribo, Frit Ravich, Isdin i Fuze Tea.