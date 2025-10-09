Neteja
Tres negocis, multats amb 2.000 euros per abocar residus
L’Ajuntament ha iniciat expedients a comerços que no han complert amb la normativa de recollida de brossa
L’Ajuntament de Tarragona ha interposat recentment diferents sancions greus a establiments comercials per no complir amb la normativa de recollida de residus. La setmana passada, el consistori va iniciar diferents expedients sancionadors amb sancions molt greus amb un import de 2.001 euros, segons marca la Ordenança del servei de recollida de residus municipals.
Una d’elles va ser al Carrer Ramon y Cajal i es va poder dur a terme través d’una col·laboració ciutadana mitjançant una petició a l’app EPP!. En aquest cas, es va sancionar un establiment comercial que tancava. «Fa molt temps que advertim que els infractors serien sancionats i així continuarà sent fins que aquest petit percentatge de ciutadania prengui consciència que l’espai públic és de tothom i no de les persones incíviques», explica Sonia Orts, consellera de Neteja.
Una altra de les sancions greus es va interposar al carrer Deltebre a través a través d’una col·laboració ciutadana mitjançant una trucada anònima al telèfon de la UMA. Així, es va multar una benzinera. Per últim, la tercera gran sanció de la setmana va ser al carrer Macià Malloll i Boch. De nou, mitjançant la col·laboració ciutadana amb una trucada anònima al telèfon de la UMA es va sancionar un establiment comercial que tancava.
Patrullatge incrementat
«Ja fa mesos que des del Govern Municipal hem incrementat el patrullatge per detectar actes incívics a la via pública, ja sigui abandonant bosses a papereres de carrers i places, al costat dels contenidors o bé deixant residus voluminosos tant particulars com comerços», expressa la consellera Orts. D’altra banda, des de l’Ajuntament també s’explica que s’han iniciat altres expedients sancionadors amb sancions greus amb un import de 1.001 euros a Rodolat del Moro i a Torreforta.
Els imports d’aquestes sancions poden variar en funció de si els establiments s’acullen o no a la Declaració Responsable. En cas que sí, la reducció és del 40% de l’import de sanció. En el cas de l’import de sanció greu és 600,60 euros i en el de molt greu és de 1.200,60 euros. D’aquesta forma, el govern municipal busca revertir aquesta mena de situacions i evitar que es tornin a produir. La recollida de residus voluminosos i l’incivisme són una preocupació de la gran part de les associacions de veïns de la ciutat.