Patrimoni
Tarragona obre de franc diversos monuments per les Jornades Europees del Patrimoni
Aquest cap de setmana es podrà visitar gratis el 'mapping' de la Volta del Pallol, l’Amfiteatre, el Circ-Pretori, la Casa Canals i el Passeig Arqueològic
Tarragona participarà en les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebren els dies 11 i 12 d’octubre. Per commemorar-ho, aquest cap de setmana es podran visitar de franc els següents monuments del Museu d’Història de Tarragona: l’Amfiteatre, el Circ-Pretori, el Passeig Arqueològic i la Casa Canals. Els horaris d’obertura són: dissabte, de 9 a 20.30 h, i diumenge, de 9 a 14.30 h.
Durant les jornades de portes obertes també serà gratuït l’accés al Mapping de la Volta del Pallol. El Mapping Tàrraco és una experiència immersiva que es projecta, mitjançant la tècnica de videomapatge, sobre la volta romana i una detallada maqueta de l’antiga ciutat de Tàrraco. La projecció és un relat de ficció històrica que permet als visitants conèixer millor la història de Tarragona.
Per accedir-hi, s’han de reservar les entrades gratuïtes a través de l’espai web del Museu d’Història. Al portal també es poden consultar els horaris de les projeccions.
Les Jornades Europees del Patrimoni, celebrades des de 1991, són una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que pretén posar de manifest la riquesa i la diversitat del patrimonial cultural del territori, i apropar-la a tota la ciutadania. La cita aplega entitats culturals, municipis i museus d’arreu, entre les quals s’hi troben l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. La temàtica d’enguany, escollida per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, se centra en el Patrimoni Arquitectònic.