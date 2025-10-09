Salut
Tarragona enceta el Mes de la Salut Mental amb més de 50 activitats gratuïtes per a totes les edats
La programació, liderada per Salut Pública amb la col·laboració de nombroses entitats de la ciutat, s’allargarà fins al desembre
Tarragona dona el tret de sortida a la cinquena edició del Mes de la Salut Mental, una iniciativa que ofereix més d’una cinquantena d’activitats gratuïtes adreçades a tots els públics i que s’allargarà fins al desembre. La programació, liderada per la conselleria de Salut Pública amb la col·laboració de nombroses entitats i àrees municipals, vol posar en valor la importància del benestar emocional i donar a conèixer els recursos de suport existents a la ciutat.
Durant la presentació del programa, el conseller de Salut Pública, Mario Soler, ha destacat que “la salut mental és un dret fonamental, i només serà realment accessible si es garanteixen uns drets socials sòlids”. Soler ha remarcat també que l’abordatge d’aquest àmbit “s’ha de fer des d’una mirada transversal i comunitària”, motiu pel qual el programa inclou propostes per a totes les edats, des d’infants fins a gent gran.
Acte institucional del Dia Mundial de la Salut Mental
Un dels moments centrals arribarà demà, 10 d’octubre, amb la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que enguany porta per lema “Drets socials, una salut mental digna i accessible”. L’acte, organitzat conjuntament amb l’Associació Ment i Salut La Muralla, inclourà la lectura del manifest i una actuació musical d’El Club de les Primeres Persones.
Com a novetat, dos membres del Consell Municipal d’Infants i Adolescents de Tarragona (CMIAT), que també formen part del Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya, participaran en la lectura del manifest per donar veu als més joves en la defensa d’una societat més empàtica i conscient amb la salut mental.
Conferència magistral i activitats per a tots els públics
Dins la programació destaca la V Sessió de reflexió del Mes de la Salut Mental, que tindrà lloc el 21 d’octubre a les 19 h a l’Auditori de la Diputació de Tarragona. La prestigiosa psicòloga Laura Rojas-Marcos oferirà la conferència “L’adaptació saludable als canvis en l’edat adulta”, una ponència centrada en els reptes de l’adultesa intermèdia i la seva gestió emocional.
Entre les activitats adreçades a joves i adolescents, sobresurt el documental “I tu, com estàs?”, dirigit per Irene Margalef i organitzat pel Servei Municipal de Joventut. La projecció es farà demà, 10 d’octubre, a les 20 h a l’Espai Jove Kesse, i mostrarà testimonis de joves tarragonins sobre la seva experiència emocional. També hi haurà tardes multiesportives al Centre Cívic de Bonavista i a l’Aula Multiesport Kesse, orientades a joves d’entre 14 i 25 anys.
Pel que fa a la gent gran, el programa inclou propostes com la Coral de la Gent Gran, que es reuneix cada dilluns al Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau fins al 15 de desembre, de 16 a 17.30 h.
Totes les activitats són gratuïtes i obertes a la ciutadania, i la informació completa, així com les inscripcions per a les activitats amb aforament limitat, es poden consultar al web municipal de l’Ajuntament de Tarragona.