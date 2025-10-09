Mobilitat
Tarragona arrenca el compte enrere per la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions
La mesura entrarà en vigor durant el mes de desembre, i les sancions als vehicles no empadronats s’aplicaran de forma immediata
Les preparacions per a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Tarragona encarrilen la seva recta final abans d’entrar en vigor. Dilluns l’Ajuntament va licitar el contracte per a la senyalització, l’últim tràmit a completar abans que la mesura pugui posar-se en marxa aquest mes de desembre.
Tot i això, encara no hi ha una data exacta d’entrada en funcionament. «És un sistema complex i caldrà fer proves abans d’activar-lo completament», expliquen fonts municipals. Per l’altra banda, els treballs d’instal·lació del software i de les 44 càmeres de control, indiquen, van arrencar a l’agost i s’enllestiran durant la tardor.
Pel que fa a les sancions, aquestes finalment s’aplicaran de forma immediata als conductors no empadronats a Tarragona que entrin a la ciutat sense etiqueta ambiental, mentre que els residents tindran fins al gener de 2027 per adaptar-se a la nova normativa. Aquestes infraccions són considerades greus segons la Llei de trànsit i, per tant, se sancionaran amb una multa de 200 euros. En cas de reincidència, la xifra podrà incrementar-se en un 30%.
A qui afecta la ZBE?
L’ordenança estableix que la zona restringida quedarà limitada a la Part Alta, l’Eixample i els Barris Marítims de la ciutat, on la circulació estarà restringida entre les 7 i 19 hores dels dies laborables no festius. L’avinguda Vidal i Barraquer, l’avinguda Argentina, l’avinguda Catalunya, el carrer Reina Maria Cristina, el passeig Torroja, el passeig Sant Antoni, el vial William J. Bryant, el passeig d’Espanya, el carrer Comerç i el Moll de Costa quedaran exclosos.
Quan entri en vigor, els vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT no podran circular per la zona, excepte si disposen d’una autorització municipal. Durant els dos primers anys —fins al 31 de desembre de 2027—, podran accedir-hi sense restriccions els vehicles amb distintiu 0, ECO, C i B, així com bicicletes i vehicles de mobilitat personal. A partir de l’1 de gener de 2028, però, les restriccions s’endureixen i també quedaran exclosos els vehicles amb etiqueta B.
L’Ajuntament calcula que un 25% dels cotxes que hi ha a la ciutat no disposen d’etiqueta ambiental i, per tant, es veuran afectats per la normativa. Així i tot, des del consistori defensen que es tracta d’una mesura «necessària i d’abast europeu».
«La ZBE és una normativa que ens arriba d’Europa i que té com a principal finalitat la reducció dels gasos d’efecte hivernacle i de les partícules contaminants. Creiem que és una oportunitat per a la ciutat, però cal incorporar totes les excepcions necessàries perquè ningú es quedi enrere», afirma la consellera de Mobilitat de Tarragona, Sonia Orts.
La implantació de la ZBE ve donada per la Llei de Canvi Climàtic de la Unió Europea, de 2021 i el Reial Decret del 2022 que estableix que les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants hauran d’aplicar una zona d’aquestes característiques.
Per tant, són 150 els municipis de l’Estat que hauran de complir aquest requisit. A més, a Catalunya, el Pla de qualitat de l’aire horitzó 2027, aprovat l’any 2024, exigeix a les administracions locals tenir les ordenances aprovades abans de l’1 de gener de 2026.
Una seixantena de senyals viàries avisaran de les zones restringides
Les plaques indicaran l’entrada i sortida de la ZBE i també hi haurà cartells de preavís situats a les principals vies d’accés a la ciutat, com la N-240, la carretera de Reus, l’autovia A-7 o el passeig Marítim.
Els nous suports seran majoritàriament de pals d’alumini i s’aprofitaran alguns bàculs i fanals existents. També s’executaran marques viàries d’uns 25 metres de longitud, que delimitaran el carril d’accés a la ZBE.