Societat
Stop ZBE Tarragona: «És una mesura injusta i discriminatòria»
La plataforma recapta fons per presentar un recurs legal
La implantació de la Zona de Baixes Emissions arriba a Tarragona amb controvèrsia, i és que aquesta mesura ha generat rebuig entre part de la ciutadania, que considera la normativa «injusta i discriminatòria». «No tothom pot permetre’s comprar un cotxe nou», indica Judit Trujillo, portaveu de la plataforma Stop ZBE Tarragona.
«Som molts els que ens veurem afectats. No podrem continuar amb la nostra vida quotidiana, ja que ni tan sols podrem anar a treballar, i el transport públic és clarament deficient», denúncia. La mesura, assegura, «no només limita la mobilitat, sinó que també afecta el nostre dret fonamental a la lliure circulació».
El col·lectiu també posa en dubte la justificació mediambiental de la ZBE. «No té sentit, ja que Tarragona no registra nivells alts de NOx, el contaminant en què suposadament se basen les etiquetes de la DGT», explica Trujillo.
Així, el grup consideren que les etiquetes són arbitràries, perquè «es basen exclusivament en l’any de fabricació del vehicle, sense tenir en compte les emissions reals». Opinen, també, que la mesura és «contradictòria». «Moltíssima gent haurà de llençar cotxes que funcionen perfectament i comprar-ne un de nou, mentre tenim petroquímiques i creuers. Estan començant la casa per la teulada», diu.
La plataforma, afirma la portaveu, compta ja amb més de 200 membres subscrits a un grup de Whatsapp i més de 800 seguidors a Instagram. Han impulsat també una recollida de firmes, que acumularia ja més de 330 signatures. A més, estan recaptant diners per presentar un recurs contenciós administratiu i pagar l’advocat que els assessora.
Mobilitzacions convocades
Stop ZBE Tarragona ha convocat una concentració diumenge a les 17 h davant l’Ajuntament, així com una manifestació el 18 d’octubre. El col·lectiu col·labora amb l’Associació P.A.R.C. Barcelona (Plataforma d’afectats per les restriccions circulatòries), i està en contacte amb altres grups de Reus, on la zona entrarà en vigor l’1 de desembre.