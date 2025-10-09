Política
Raquel Sans (ERC) abandonarà la primera línia política quan acabi aquesta legislatura
La vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya assegura que «l'independentisme necessita il·lusions renovades»
La vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, Raquel Sans (ERC), assegura que abandonarà la primera línia política quan acabi aquesta legislatura, el 2028, per «desgast» i perquè «l'independentisme necessita il·lusions renovades».
Sans (Valls, Alt Camp, 1980), diputada des del 2018, considera que «l'independentisme requereix noves forces». «I no tinc la sensació que anem per aquí. Respecto la democràcia interna, per descomptat, però he de ser coherent amb el que penso», diu a EFE.
La política republicana recorda que va entrar al Parlament embarassada dels seus bessons, que ara tenen set anys i van a segon de primària. «M'he perdut moltes coses i he hagut de fer renúncies personals. Això ha implicat un cost no només per a mi, sinó per a la meva família».
«Cada dia em passo entre tres i tres hores i mitja a la carretera -viu a Tarragona-. Vaig començar anant-hi en tren, però ho vaig deixar per impossible perquè implicava no veure els meus fills desperts. Sortia de casa quan dormien i tornava quan ja s'havien ficat al llit», afegeix.
En aquest context, assegura que ha perdut «la il·lusió i la força per encarar una nova etapa a la primera línia política, tot i que això no implica una renúncia per sempre, de vegades a la vida per fer passos cap endavant cal fer-ne d'altres cap enrere».
Sans, que abans de dedicar-se a la política va exercir de periodista en diversos mitjans de comunicació, afirma que té ganes de fer coses a prop de casa seva i passar més temps amb els seus.