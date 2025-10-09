Mobilitat
L'avinguda Andorra estarà tallada dues setmanes per les obres d'asfaltat i del nou carril bici
A partir del 20 d’octubre no podran accedir vehicles i els veïns tindran un accés amb horari limitat
Les obres de rehabilitació del ferm i la implantació d’un carril bici a l’avinguda Andorra de Tarragona començaran la setmana vinent i s’allargaran durant tres setmanes. Els treballs s’executaran al tram comprès entre la plaça Imperial Tàrraco i l’avinguda Catalunya, i comportaran diverses restriccions al trànsit i a l’estacionament de vehicles.
Durant la setmana del 13 d’octubre, l’empresa constructora actuarà a les voreres, afectant temporalment les zones d’estacionament, però sense interrompre la circulació de vehicles. En canvi, a partir del 20 d’octubre, el trànsit quedarà tallat completament durant dues setmanes, període en què s’executarà l’asfaltatge de la calçada.
Aquesta restricció també tindrà incidència en els pàrquings privats de la zona, motiu pel qual s’ha establert un horari específic per a l’entrada i sortida de vehicles, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties al veïnat i als usuaris.
L’actuació, adjudicada a l’empresa Eiffage Infraestructuras, SA, té un cost total de 223.366 euros (IVA inclòs) i s’emmarca dins del pla municipal de millora de la via pública i foment de la mobilitat sostenible, amb la incorporació d’un nou carril bici que connectarà l’avinguda Andorra amb altres eixos ciclistes de la ciutat.