L'Ajuntament proposa 34 accions valorades en 25 milions per revitalitzar la Part Baixa
Entre les propostes hi ha la urbanització de l’eix comercial Prim-Apodaca o la millora de l’entorn de l’estació de trens
L’alcalde de Tarragona Rubén Viñuales ha presentat aquest dijous les línies mestres de la proposta de la ciutat a la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-29 impulsat pel govern de la Generalitat. Viñuales ha destacat que «el Pla de Barris ens permetrà dur a terme una transformació integral de la Part Baixa, conservant l’essència d’una de les zones amb més caràcter de la ciutat, i així reafirmem i complim el nostre compromís amb el barri».
A més, l’alcalde ha volgut posar l’accent en «que no es tracta només d’un llistat de grans obres, si no que les accions sociocomunitàries per teixir xarxes entre els veïns i veïnes tenen un pes molt important». I ha afegit que «les actuacions en clau de patrimoni i l’aposta pels espais verds son els altres reptes del Pla de Barris de la Part Baixa».
Finalment, l’alcalde Rubén Viñuales ha volgut incidir en que «aquest no és només un pla per la Part Baixa, és un pla que irradiarà a tota la ciutat, és un pla de millora de Tarragona. Volem que la gent de la Part Alta, del Centre o les persones que ens visitin tinguin motius per passejar i gaudir de la Part Baixa».
El projecte inclou actuacions dividides en tres eixos. El primer inclou les transformacions físiques, ja sigui en l’àmbit de l’urbanisme, l’habitatge i l’eficiència energètica i hídrica. El segon eix està dedicat a accions de transició ecològica, en actuacions d’emergència climàtica, infraestructura verda urbana, serveis ambientals i economia circular i finalment, l’últim eix que inclou les accions sociocomunitàries, com aquelles relacionades amb la reducció de les desigualtats socials, l’equitat de gènere, salut i educació i economia i ocupació. En total, es presenten 34 actuacions amb un cost total de 25.000.000 euros en cinc anys (2026-30), la meitat dels quals els aportaria la Generalitat i l’altre l’Ajuntament.
Grans transformacions
El Pla de Barris inclou diferents transformacions de la Part Baixa, entre elles la urbanització de l’eix comercial Prim-Apodaca, amb un pressupost de 3,1 M€. També destaca la urbanització de l’entorn del Teatre Romà – carrers Caputxins i Sant Magí- que contribuirà a posar en valor les restes arqueològiques i que té un pressupost de més d’1,3 M €.
Un altre espai que es transformarà és la plaça del Palau de Congressos, amb una intervenció que suposarà la rehabilitació integral de la coberta, i una millora dels accessos. També està prevista la millora de l’entorn de l’estació de trens, amb un pressupost de 1,2M€, que inclou la instal·lació d’un ascensor que connectarà Pompeu Fabra amb Pons d’Icart. També s’han previst la instal·lació d’un ascensor als jardins del carrer Vapor per tal de superar el fort desnivell entre la Part Baixa i el centre de la ciutat.
Parc d’habitatge
El pla incorpora diferents línies per tal de contribuir a la millora del parc d’habitatge del barri que està envellit. Per això s’activaran diferents línies de subvencions. La primera dedicada a incentivar la millora de cuines i banys, una altra per implementar mesures d’eficiència energètica a les façanes, una altra per adquirir electrodomèstics classe A, i finalment un pla d’ajuts per la instal·lació d’ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques.
Una Part Baixa més verda i resilient
La proposta pel Pla de Barris inclou la part de les obres del nou col·lector de pluvials de la Part Baixa, que es troba dins de l’àmbit. Aquesta infraestructura ambiciosa contribuirà a millorar les inundacions que afecten el barri durant els episodis de pluges. En aquest sentit també s’incorpora el projecte de la connexió del sobreeixidor de la plaça dels Carros.
Un barri més resilient, també passa per ampliar espais verds. En aquest sentit es projecta un nou pulmó verd a Zamenhoff. La intervenció tindrà un cost de més de 2 milions d’euros.
Equipaments
El Pla de Barris inclou la creació del Centre Cívic de la Part Baixa a l’Antic Hotel d’Entitats. Amb la reforma de la plaça del Palau de Congressos, i la instal·lació de l’ascensor que connectarà el carrer Pompeu Fabra amb la plaça, es disposarà d’un centre cívic ben connectat. També s’inclou la segona fase de la rehabilitació de l’equipament de Santiyán, que esdevindrà l’epicentre de les accions sociocomunitàries del Pla de Barris.
La proposta de l’Ajuntament té un fort component sociocomunitari. Entre les diferents accions plantejades, destaca la creació de l’espai Cornèlia dedicat a les dones, que s’ubicaria a l’equipament de Santiyan i que vol esdevenir un punt de trobada per totes les dones de la ciutat. Un espai d’assessorament, però que també pot acollir conferències o formacions.
També s’ha planificat un programa per combatre la soledat no volguda des d’un enfoc 360 graus. El projecte té com a finalitat prevenir i reduir les situacions de soledat no volguda i aïllament social, posant les persones al centre i generant espais de suport i comunitat.