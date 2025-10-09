Judicial
Un jutge de Tarragona atorga la incapacitat permanent total a una cuinera amb fibromiàlgia
L'Institut Nacional de la Seguretat Social li havia negat anteriorment la incapacitat a la treballadora
El jutjat del Social 2 de Tarragona ha concedit la incapacitat permanent total per a la seva professió habitual a una cuinera amb fibromiàlgia per l'agreujament de la seva malaltia a causa del desenvolupament de la seva jornada laboral de peu.
Segons la sentència, a la qual ha tingut accés EFE, les limitacions físiques de la dona «no li permeten realitzar el nucli essencial dels requeriments del seu treball habitual», ja que pateix fibromiàlgia de grau III en tractament RHB, trastorn ansiosodepressiu en tractament farmacològic i patologies de columna.
L'Institut Nacional de la Seguretat Social havia negat anteriorment la incapacitat a la cuinera, malgrat que els diagnòstics mèdics indiquen que la treballadora «ha arribat a aquesta situació després d'hores dempeus, dures lesions a l'esquena i un quadre de fibromiàlgia que ja li impedeixen fer les tasques més bàsiques, tant al seu lloc de treball, com en la seva vida quotidiana», explica l'equip de Parrado Asesores Abogados, que ha portat el cas.
La sentència indica que «la valoració de la incapacitat permanent ha de fer-se atenent fonamentalment a les limitacions funcionals derivades dels patiments del treballador. S'han de posar en relació les limitacions funcionals amb els requeriments de les tasques que constitueixen el nucli de la professió».
El text assenyala, no obstant això, que la declaració d'incapacitat permanent total «no és obstacle perquè el treballador pugui realitzar altres activitats diferents, més lleugeres i sedentàries, o fins i tot pugui exercir tasques menys importants, secundàries o complementàries de la seva professió habitual».
La cuinera rebrà una prestació vitalícia i en funció de les cotitzacions realitzades durant la seva vida laboral.