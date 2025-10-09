Economia
El govern de Tarragona i ECP negocien la millora de la tarifa social de la taxa de la brossa
En Comú Podem exigeix que les persones perceptores de l'ingrés mínim vital puguin continuar beneficiant-se de la bonificació i que també hi puguin accedir les famílies monoparentals
El govern municipal va anunciar durant la comissió informativa d'Hisenda celebrada ahir al matí la congelació dels principals impostos municipals. Durant la trobada amb els partits de l'oposició, l'executiu també va presentar una proposta de modificació dels criteris d’accés a la tarifa social de la taxa de residus per arribar a més gent. Amb aquest canvi, totes les unitats familiars que ja reben la bonificació de l’IBI com a famílies nombroses que viuen en habitatges que no superin els 100.000 euros de valor cadastral podran beneficiar-se directament la tarifa social, sense haver de presentar documentació addicional. Una altra de les novetats és la incorporació de la reducció de la taxa de la brossa per l’ús de les deixalleries mòbils.
Tots els partits han votat a favor de la proposta, excepte En Comú Podem, qui ha exigit millorar encara més la tarifa social de la brossa per ampliar la cobertura a les famílies monoparentals i que també puguin continuar sol·licitant la bonificació de 50 euros les persones perceptores de la renda garantida de ciutadania o de l’ingrés mínim vital. El govern, que està obert a aplicar aquests canvis, es reunirà avui amb ECP per a tractar-ho. «Hem impulsat una negociació exprés per aconseguir que la taxa social sigui realment justa i útil per a la ciutadania», afirma el portaveu d’ECP, Jordi Collado, qui afegeix que «l’objectiu és que aquests ajuts siguin recurrents, automàtics i fàcils d’accedir perquè ningú que tingui dret a la bonificació es quedi fora per burocràcia».
Comptes «sanejats»
L’Ajuntament de Tarragona congelarà els principals impostos i taxes municipals de cara a l’any vinent. La consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, va assenyalar ahir que els comptes del consistori estan «sanejats» gràcies a «la contenció de la despesa» i la reducció del deute aconseguida durant aquest mandat. Per segon any consecutiu, l’executiu ha decidit no augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania, després de la notable pujada del 2024, quan es va incrementar un 7,4% l’IBI, un 12% la taxa de la brossa i un 20% la de les terrasses.