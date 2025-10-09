Poítica
El govern municipal vol aprovar els pressupostos de Tarragona al ple de novembre
L’executiu ha acabat la primera ronda de contactes amb ERC i PP més a prop del «no» que del «sí»
El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona torna a fixar-se el mateix objectiu que en els últims dos anys: aprovar els nous pressupostos al novembre. Ja ho va aconseguir amb els comptes del 2024 i el 2025, i vol tornar a fer-ho amb els del 2026. Ahir, l’executiu socialista va tancar la primera ronda de contactes amb l’oposició. Així ho explicava la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, qui assegurava que les trobades han estat «molt positives».
«Busquem el màxim consens possible», assenyalava l’edil, qui és conscient que, aquesta vegada, l’escenari és més complicat respecte a l’any passat, quan van aconseguir els 14 vots necessaris gràcies als pactes amb Junts per Catalunya i En Comú Podem. La sortida d’Elvira Vidal de la formació independentista ha fet que aquesta fórmula ja no serveixi per arribar a tenir majoria i, per tant, el govern està obligat a «treballar molt intensament» per trobar possibles alternatives.
La mateixa Vidal, juntament amb els dos exconsellers de Vox —Javier Gómez i Jaime Duque— podrien convertir-se en les peces que completin aquest trencaclosques. Això sí, incloure els no adscrits en l’equació pot generar reticències en les files de JxCat i ECP, que continuen sent els socis preferents del govern. Davant aquesta situació, els sis edils d’Esquerra Republicana poden jugar un paper clau amb el seu «sí» o la seva abstenció.
El principal partit de l’oposició van donar suport als pressupostos del 2024, però es van oposar als del 2025. ERC està oberta a negociar els comptes del 2026 amb el PSC, tot i que, ara per ara, sembla complicat que arribin a bon port. El portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, considera que «no té sentit» avalar el nou pressupost «si s’està incomplint de manera flagrant tot l’acord del 2024». «En la reunió de dilluns amb la consellera Mascaró vam fer una primera repassada sobre l’estat dels projectes pactats i, en molts casos, ni s’ha començat», remarca.
En aquest sentit, la portaveu del grup, Maria Roig, recorda que van pactar amb el govern una partida per a la redacció del projecte de pacificació de l’eix Unió-Prim-Apodaca. «Han passat gairebé dos anys i no s’ha dut a terme», assenyala l’edil, qui critica, a més, que «s’està desmantellant el projecte traient els recursos pressupostats».
Des d’Esquerra, també lamenten que no s’hagin impulsat els diferents centres cívics que es van pactar, com el de l’avinguda Catalunya o el del parc del Francolí. Els republicans tenen prevista una segona reunió amb el govern, que haurà de presentar «un document amb tot allò que s’ha fet i amb un calendari de totes les accions pendents».
Obert a parlar
La consellera d’Hisenda també es va reunir amb el Partit Popular aquest dimarts. Tot i que, en els últims dos anys, les negociacions amb els socialistes no han fructificat, el PP està «obert» a parlar. La portaveu del grup, Maria Mercè Martorell, va presentar ahir les propostes del partit per als pressupostos del 2026.
Entre aquestes, destaca l’impuls d’un Pla d’Acció Immediata amb 14 milions d’euros per a adequar l’espai públic, així com la creació de cinc comissaries de proximitat repartides per la ciutat. Tanmateix, demanen una partida específica per a netejar pintades i una altra per reforçar la neteja en esdeveniments especials, ajudes per a rehabilitar edificis a la Part Alta, augmentar el pressupost del Patronat de Turisme, obrir els jardins de la Tabacalera i convertir el Banc d’Espanya en un centre d’interpretació de la història de Tarragona i recepció de visitants.
Martorell creu que són idees «realistes», però no és optimista de cara a les negociacions amb l’executiu. El PSC haurà de suar de valent si vol comptar amb el PP o ERC, que ara mateix estan més a prop del «no» que del «sí».