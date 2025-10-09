Salut
La Fundació Menssana fa una crida a posar el focus en el benestar emocional dels joves
La fundació tarragonina posa el focus en el benestar emocional dels adolescents i alerta sobre el silenci i la pressió social que viuen molts d’ells
Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, la Fundació Menssana fa una crida a posar el focus en el benestar emocional dels joves i adolescents, un col·lectiu especialment vulnerable en un context marcat per la pressió social, la incertesa i l’ús intensiu de les xarxes. Amb el lema “Escoltar, acompanyar, cuidar: els joves també necessiten ser sentits”, la fundació vol recordar que la salut mental comença molt abans de les consultes professionals: neix als espais quotidians on els joves viuen, estudien i es relacionen.
“Ens trobem amb nois i noies que no saben com expressar el que senten, que viuen en silenci el seu malestar. La nostra tasca és ajudar-los a posar-li paraules, a entendre que demanar ajuda no és una feblesa, sinó un acte de valentia”, explica Cristina Triana, presidenta de Menssana.
Des de la seva creació, el passat mes de juny, la fundació ha atès diversos joves del Camp de Tarragona i les seves famílies, oferint acompanyament psicològic, orientació i tallers preventius. L’objectiu és trencar l’estigma que encara envolta la salut mental i generar una xarxa de suport entre iguals, professionals i famílies.
Coincidint amb aquesta jornada de conscienciació, Menssana ha posat en marxa una iniciativa participativa a la seva web, on convida els propis joves a compartir testimonis reals sobre com viuen la seva salut mental. “Quan una persona jove s’atreveix a dir ‘no estic bé’, tota la societat té la responsabilitat d’escoltar-la. Només així podrem construir comunitats més empàtiques i saludables”, afegeix Triana.
Amb seu al carrer Sant Francesc de Tarragona, Menssana ofereix atenció psicològica a joves de 12 a 30 anys, tant derivats per serveis públics com a títol particular. Els adolescents en risc d’exclusió social només paguen una quota simbòlica de cinc euros per sessió, mentre que els usuaris sense vulnerabilitat econòmica contribueixen amb 65 euros, una aportació que alhora finança l’atenció a un jove sense recursos.
Aquesta fundació sense ànim de lucre, es finança gràcies a donacions d’empreses, particulars i administracions i centra la seva tasca en la prevenció, l’acompanyament i la formació de famílies, oferint eines perquè pares, mares i tutors puguin ajudar els seus fills en aquesta etapa crucial pel desenvolupament.