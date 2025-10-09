La Contra Cultural
La fotografia, mirall d’un món assedegat
El pròxim cap de setmana el Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona encetarà la seva dotzena edició amb la temàtica ‘AQUA’ i dues exposicions inaugurals al Port
Aquest any el Festival SCAN Tarragona té com a eix central l’aigua, tant en el seu paper com a element essencial per a la vida, com en la seva funció de símbol cultural i espiritual. Relacionat amb això mateix, el festival també posarà el focus en els reptes globals derivats de l’escassetat d’aigua, la desertificació i la crisi climàtica.
La inauguració de l’SCAN 2025 es farà divendres 10 d’octubre i tindrà com a escenari el Port de Tarragona. A les 19 h s’obrirà al Tinglado 2 del Moll de Costa l’exposició central Talent Latent, que enguany s’ha articulat sota el títol Abraça totes les formes i la seva joia és confluir. L’exposició recull el treball de deu artistes emergents nacionals i internacionals (Tu Ximeng, Pol Viladoms, Mariela Sancari, Lucas Momparler, Kristina Sumfleth, Fabrizio Contarino, Eva Vei, David Sagarzazu, Colectivo Labarra i Bénédicte Blondeau) que han treballat sobre el concepte de l’aigua des de tots els vessants. És, tal com explica Diana Padrón, comissària de l’exposició, una mostra que ha estat plantejada «des de la idea d’hidrarquia», i que se serveix de multiplicitat de formes –arxiu, documentalisme, investigació especulativa, vídeo, tecnologies 3D o instal·lació.
Una hora més tard, a les 20 h, el Refugi 1 del Moll de Costa acollirà la inauguració de El despertar d’Ícar, una mostra que explora les tensions i els relats humans de la Mediterrània a través de les obres de Zineb Sedira, Philip Scheffner, Maya-Inès Touam, Jose Lorrüe, Irene Zottola, Fethi Sahraoui, Djamel Agagnia i Aureli Ruiz. Aquí, expliquen els comissaris Xavier de Luca i Houari Bouchenak, «l’aigua es converteix en un vehicle de vida, però també de mort, de memòria i d’oblit, d’històries oficials i relats silenciats». Al contrari d’Ícar, que es va encegar amb el sol, els artistes criden al «despertar de les consciències». D’altra banda, el Museu d’Art Modern acollirà l’exposició Photobooks–Plou sobre paper mullat, comissariada per Moritz Neumüller que s’inaugurarà dissabte 11 a les 18.30 h.