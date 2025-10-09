Tarragona
Ajuntament, Urbaser i UGT traslladen «tranquil·litat» als treballadors de la neteja pel canvi d'empresa
El 5 de novembre es produirà el relleu de companyia, que afectarà uns 300 empleats
L'Ajuntament de Tarragona, Urbaser i UGT s'han reunit aquest dijous amb els treballadors del sector de la neteja de la ciutat per traslladar-los «tranquil·litat» arran del canvi d'empresa que gestionarà el servei. A partir del 5 de novembre, Urbaser agafarà el relleu d'FCC, que ha estat els últims 64 anys gestionant el contracte.
En l'acte celebrat a l'Antiga Audiència hi han assistit més de 200 empleats, que han escoltat les explicacions de l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, del representant d'Urbaser i del sindicat, en representació del comitè d'empresa. Urbaser ha assegurat que la nova maquinària de neteja viària arribarà durant l'any vinent i que es canviaran 120 aparells.
Joan Reinaldo, secretari general de serveis públics d'UGT a Tarragona, ha manifestat que la subrogació serà «amable i pacífica» i que «els treballadors no han de tenir por perquè no perdran cap dret». Pel que fa al nou conveni laboral, ha afirmat que ara la prioritat és implementar correctament el canvi de companyia i que, quan això estigui enllestit, es començarà «a parlar de condicions econòmiques».
Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que l'empresa sortint, FCC, no està posant dificultats i que tot està anant amb normalitat. El batlle ha dit que els treballadors sobretot notaran el canvi amb la maquinària. Durant els propers mesos aniran arribant els nous aparells, més moderns i còmodes, que han de permetre fer una millor tasca als treballadors i fer-la en condicions més òptimes. Dels actuals, 30 aniran directament a la deixalleria i n'han d'arribar 120 de nous. Mentre no arribin tots, Urbaser s'ha compromès a llogar-ne per completar la flota.
El delegat d'Urbaser a Tarragona, Lleida i Balears, ha presentat la companyia als empleats. Així, el 4 de novembre els treballadors formaran part d'FCC però el 5 ja seran d'Urbaser. Els del torn de nit, fins i tot, començaran la feina sent membres d'FCC i acabaran retornant els equips als magatzems de la nova concessionària. Així mateix, el 15 i 16 d'octubre Urbaser habilitarà un espai per tal de fer tots els tràmits burocràtics amb els empleats i facilitar-los la informació. Una trobada on també hi haurà representants legals d'UGT.