Indústria
Repsol produeix per primer cop gasolina 100% renovable a escala industrial des de Tarragona
La fita tecnològica s'ha aconseguit al Complex Industrial de Tarragona, mitjançant un procés propi i implementat a les unitats existents de la refineria
Repsol ha aconseguit una nova fita tecnològica, en produir gasolina d’origen 100% renovable a escala industrial. La fabricació s’ha dut a terme en unitats existents del seu complex de Tarragona, situant a Espanya i a la companyia en l’avantguarda en transició energètica.
La fita és el resultat coordinat dels equips del Complex Industrial de Tarragona amb altres àrees transversals de la Companyia i consolida el centre com a referent industrial i tecnològic i és un pas més cap a la seva transformació amb focus en la descarbonització de processos i productes, la circularitat i la digitalització. Repsol reafirma amb aquest assoliment la seva aposta per Tarragona i per mantenir un complex industrial sostenible i competitiu, capaç de continuar generant valor social i econòmic per al territori.
Aquest nou producte, d’origen 100% renovable, és compatible amb els vehicles de gasolina, sense necessitat de realitzar modificacions. El seu ús redueix les emissions netes de CO₂ més d’un 70% respecte a la gasolina convencional. La Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable ‒el producte de més qualitat de 95 octans de Repsol‒ ja està disponible en 20 estacions de servei de la Comunitat de Madrid i Catalunya, i es preveu tenir 30 a finals d’aquest any, en ciutats com Tarragona, València, Zaragoza i Bilbao.
Repsol inicia així l’ampliació de la seva oferta de combustible renovable, en sumar aquest nou producte al Diesel Nexa origen 100% renovable, demostrant que la descarbonització del transport a través de combustibles líquids renovables representa un 97% del parc mòbil tant espanyol com europeu i un 87% de les vendes a Espanya enguany.