Patrimoni
Nacho García: «Aprovarem els estatuts del Consorci aquest mes»
El consistori estudia quins tècnics municipals podran formar part del nou ens i on s’ubicaran
L’Ajuntament de Tarragona aprovarà aquest mes els estatus del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco. El consistori ho farà en un consell plenari extraordinari que se celebrarà el pròxim 27 d’octubre. Aquest serà un pas clau per a començar a donar forma a l’òrgan que ha de regir l’ens. «Ens donem un any i escaig de marge per treballar i definir la creació del Consorci. Hi haurà primer una direcció que és la que ha de definir l’organigrama definitiu», explica Nacho García Latorre, conseller de Patrimoni, en declaracions a Diari Més.
Mentrestant, l’Ajuntament ja ha engegat la maquinària interna per discernir quins treballadors municipals formaran part de l’ens. «Els tècnics de la casa no només treballen sobre el patrimoni romà, sinó que també treballen altres patrimonis, informen de llicències, de projectes municipals, entre d’altres», exposa el conseller. En aquest sentit, el consistori repassarà les funcions de cada tècnic municipal per poder decidir quins passaran al Consorci. «D’igual forma que amb els subalterns. Són ells qui no només obren els monuments declarats Patrimoni de la Humanitat, sinó que obren la Casa Canals també o obrien Casa Castellarnau. I els tornarem a necessitar. Hem de decidir quants es traspassaran i quantes places s’hauran de crear noves en aquest Consorci», indica l’edil tarragoní.
El que queda clar és que els treballadors tant del Museu d’Història de la ciutat i del Museu Nacional Arqueològic (MNAT) s’integraran al Consorci. Cal recordar que, fins ara, els dos recintes han funcionat per separat. Amb el nou ens, tot formarà part de la mateixa institució. Segons el que es va informar als mitjans de comunicació al setembre, l’any 2028 es preveu que hi hagi 89 persones treballant pel Consorci de Tàrraco: 52 provinents de l’Ajuntament de Tarragona, 28 provinents de la Generalitat i 9 noves incorporacions, totes elles previstes pel 2026. Una incògnita encara també és on s’ubicaran aquests treballadors. En principi, serà en dependències municipals i la Casa Castellarnau, després de la reforma, podria ser una opció.
Nou director del MNAT
Pel que fa al MNAT, recentment ha sortit publicat el concurs per trobar un nou director/a del museu, ja que l’actual, Mònica Borrell, passa a ser directora del Museu Arqueològic de Catalunya. El contracte que s’ofereix té una vigència de cinc anys.
Més enllà dels estatuts i els treballadors, l’altre gran flec que quedarà pendent pel Consorci seran els convenis entre les diferents institucions que en formaran part. «L’Arquebisbat tindrà un paper de propietari de molts espais i veurem en quines condicions perquè hem de redactar els convenis», exposa García Latorre. Pel que fa a la Diputació, el seu paper serà econòmic. «Pensant en un concepte territorial del Patrimoni Mundial. Moltes vegades ens centrem en Tarragona, però la declaració de la Unesco va més enllà de la ciutat i arriba a Roda de Berà, a Altafulla i a Constantí. La idea és que la Diputació serveixi de paraigües per a tots aquests ajuntaments dintre del Consorci», afegeix el conseller.
En tot cas, encara s’ha de tancar el conveni de col·laboració econòmica amb l’ens supramunicipal. En la presentació del Consorci al setembre, es va notificar que l’aportació de la Diputació seria de cent mil euros anuals. Cal tenir en compte que l’aportació necessària de les entitats consorciades per fer sostenible el Consorci l’any vinent es preveu que sigui de 5,02 milions d’euros. D’aquests, 2,15 seran aportats per l’Ajuntament de Tarragona, 2,17 seran aportats per la Generalitat de Catalunya. La resta, 600.000 euros, aniran a càrrec de la Generalitat per les despeses de personal i de funcionament. Pel que fa al Ministeri, invertirà 12 milions d’euros en el patrimoni romà tarragoní fins al 2027. Després d’aquest període, s’ha de concretar la seva aportació.
Grans intervencions
Per l’Ajuntament, l’arribada d’aquest Consorci, llargament esperat, suposarà un alleujament pel que fa a les responsabilitats econòmiques que suposa el manteniment del patrimoni romà. «Ens permetrà destinar recursos municipals a altres patrimonis que hem deixat de banda», explica García Latorre. En aquest sentit, l’edil expressa que el nou conveni entre administracions arribarà quan les grans intervencions ja s’hauran fet. «Tot el que és la intervenció romana als grans monuments declarats Patrimoni de la Humanitat no les donem per finalitzades. Ara bé, les grans inversions segurament ja s’han fet a expenses de l’Amfiteatre», conclou.