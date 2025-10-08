Patrimoni
Les obres per reobrir la Casa Castellarnau es preveu que arrenquin el 2027
El govern municipal destinarà una partida als pressupostos de l'any vinent per a fer un nou projecte per l'edifici
El desembre de 2023 es va tancar la Casa Castellarnau per dur a terme obres d’emergència a l’edifici. Ha passat el temps i l’immoble encara no s’ha pogut tornar a obrir. «Es va fer una intervenció d’urgència per consolidar l’edifici, que estava en un pitjor estat del que semblava en un primer moment», explica Nacho García Latorre, conseller de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona. Un cop fets aquests treballs, l’objectiu del govern municipal és activar recursos del pressupost de l’any vinent per a redactar el nou projecte per la Casa. «Posteriorment, farem les obres necessàries per tornar a obrir aquest espai. Val a dir que serà una intervenció segurament lenta i llarga en el temps, perquè seran uns treballs en profunditat de l’espai», indica l’edil tarragoní. Així, les obres es preveuen cap al 2027.
En una primera fase es van dur a terme unes cates per tal de comprovar l’estat de conservació de les bigues i per fer una primera diagnosi de l’edifici. Els tècnics que hi treballaven van ser moguts a altres dependències municipals. «Quan es va fer la intervenció es van detectar alguns elements que s’havien de resoldre. Però no va poder entrar al pressupost d’aquell any perquè teniem altres prioritats. Tenim un patrimoni immens», afegeix.
L’immoble està situat al número 14 del carrer Cavallers. Més que casa, els Castellarnau es van construir un palau. Es tracta de la residència d’una família noble de la segona meitat del segle XVIII i alguns dels seus elements més destacats són les decoracions pictòriques, l’antiga cuina, l’escalinata, el pati, la sala de ball, els salonets de dia i de jocs i les habitacions.
Abans que la família Castellarnau comprés els edificis per regalar-se un palau, les habitacions eren en realitat diverses llars separades de famílies nobles o riques, que van destacar especialment per ser la residència de l’emperador Carles quan va visitar Tarragona el 1542.