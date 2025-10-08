Societat
L'ICAT proposa un nou sistema d'indemnització als usuaris de Rodalies: «La Generalitat ho pot fer»
Els advocats consideren que els viatgers actualment estan «indefensos» davant els tràmits de compensació pels retards
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) ha presentat avui una proposta per millorar els sistemes d’indemnització als usuaris de Rodalies de Catalunya. L’ICAT proposa un sistema de compensació que s’estructura en diferents nivells i que contempla no només el retorn de l’import el bitllet, sinó un complement econòmic afegit segons els casos. Així, en un retard de 15 a 25 minuts exposen retornar el 25% del bitllet o abonament. En els casos greus, de més de 45 minuts, la compensació arribaria al 150% del preu. «Molts cops hi ha cancel·lacions no avisades prèviament i els usuaris es queden sense alternatives de transport», ha argumentat Xavi Capilla, membre de la Junta de l'ICAT i autor de la proposta.
A més, es proposa fer una distinció amb els usuaris diaris o més recurrents. «Aquests casos han de tenir cabuda perquè els retards suposen problemes a la feina, psicològics i personals», va afegir. En aquests casos de retards acumulats l’ICAT considera que s’hauria d’apostar per abonaments mensuals gratuïts o compensacions econòmiques elevades.
En aquest sentit, l’ICAT demana una major participació de l’Agència Catalana de Consum, recollint i canalitzant les reclamacions dels usuaris. «Té els coneixements i les eines per facilitar la feina. Renfe acaba sempre tornant la pilota al ciutadà, que només li queda anar als jutjats. Per estalviar aquestes actuacions judicials, hi ha d’haver una via alternativa», ha exposat Capilla.
«El ciutadà està en indefensió, no ha de saber què és un argumentari jurídic o qüestions més tècniques», ha afegit.
En aquest sentit, els advocats exposen que Renfe utilitza la ‘força major’ en casos que no ho són. «S’escuden molt sovint en això per no fer front a les indemnitzacions. Han definit com a força major obres programades o vagues de treballadors», ha indicat David Rocamora, president del col·legi.
Amb tot, creuen aquesta proposta s’ha de desenvolupar en l'àmbit polític. «Si no, l’àmbit tècnic mai es podrà desplegar amb garanties. La Generalitat, tenint les competències per a fer-ho, no ho fa», ha dit Capilla.
Afegir drets
Pel que fa al règim normatiu, l’ICAT exposa que el reglament del 2021 a nivell europeu pels ferrocarrils «està pensat per altres sistemes, no pel Rodalies». «El que volem en tot moment és afegir drets i millorar la situació perquè es tracta d’un servei diari», ha deixat clar Capilla.
Des del col·legi d’advocats s’enviarà aquest informe als diferents grups parlamentaris i s’obre a col·laborar amb diverses administracions i associacions. «No tenim una voluntat política, sinó que volem exposar la situació des del nivell jurídic i tècnic per millorar-la. Hem de reaccionar. El que està passant és inassumible com a país», ha dit Rocamora.
«Qualsevol sistema és ineficaç si no es pot fer una reclamació efectiva», ha asseverat Capilla. Els advocats tarragonins també consideren un «hàndicap» la nova societat que està pendent de crear-se, però creuen que s’ha de trobar l’encaix per aquest sistema d’indemnització. «La Generalitat ha d’assumir la responsabilitat», conclouen.