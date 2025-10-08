Municipal
L'Ajuntament de Tarragona congela els tributs i amplia les ajudes fiscals
S’incorporen noves bonificacions i s’amplien els criteris de la tarifa social de la taxa de residus per beneficiar més famílies
L’Ajuntament de Tarragona ha portat a la comissió informativa d’Hisenda d’aquest dimecres la congelació dels principals impostos i taxes municipals per a l’any vinent i introdueix millores en les bonificacions ambientals i socials. L’objectiu és donar estabilitat econòmica a les llars, incentivar pràctiques sostenibles i assegurar que les ajudes arribin a qui més les necessita.
La consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, ha destacat que «la congelació dels tributs és una decisió clara per donar respir a les famílies i empreses del municipi. En moments com l’actual, hem d’actuar amb responsabilitat i garantir que la fiscalitat sigui una eina per ajudar, no per dificultar».
Més bonificacions ambientals
Una de les principals novetats és la incorporació de la reducció de la taxa de residus per ús de la deixalleria mòbil. Aquesta bonificació, que ja estava vigent per a la deixalleria fixa, s’amplia ara per reconèixer també el compromís dels usuaris que fan servir la deixalleria mòbil i per incentivar als que no ho fan.
L’objectiu és incentivar la correcta gestió dels residus i fomentar hàbits més sostenibles entre la ciutadania, en línia amb els compromisos municipals de transició ecològica.
Canvis en la tarifa social
L’Ajuntament també ha aprovat una modificació dels criteris d’accés a la tarifa social, amb la voluntat de simplificar-ne la gestió i ampliar-ne l’abast. A partir d’ara, totes les famílies que ja reben la bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) com a famílies nombroses podran accedir directament a la tarifa social, sense haver de presentar documentació addicional.
Aquesta modificació permetrà que fins a 691 famílies del municipi puguin beneficiar-se d’aquest suport econòmic, mentre l’any passat no superaven les 40. «Hem revisat els criteris per fer-los més justos i realistes. Volem que cap família que compleixi les condicions quedi fora per qüestions administratives. Simplificar processos i ampliar l’abast de la tarifa social és una manera molt directa de donar suport a la ciutadania», ha explicat Mascaró.
Límit de valor cadastral
Per assegurar que els recursos públics es destinen a qui més ho necessita, només es podran beneficiar d’aquesta reducció les famílies nombroses amb habitatges que no superin els 100.000 euros. És a dir, les famílies amb habitatges que superin aquest valor no podran beneficiar-se de la tarifa social.
Segons la consellera Mascaró, «aquesta mesura ens permet dirigir els recursos públics de manera més eficient i assegurar que arriben a les famílies que realment necessiten aquest suport».
Compromís amb una fiscalitat justa i sostenible
Amb aquest conjunt de mesures, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb una política fiscal més justa, social i sostenible, que prioritza el suport a les famílies, fomenta la sostenibilitat i actua amb prudència en la gestió dels recursos municipals. «Congelar impostos, ampliar bonificacions i revisar criteris són decisions que tenen un impacte real en la vida quotidiana de les persones. Apostem per una fiscalitat que sigui una aliada, no un obstacle», ha conclòs Isabel Mascaró.