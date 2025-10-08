Tarragona
L'Ajuntament licita les obres per a la potenciació de refugis climàtics al Parc del Francolí
La intervenció, inclosa dins del projecte Tarragona Greenbelt’26, vol incrementar els espais d’ombra i garantir punts d’aigua potable a la zona
L’Ajuntament de Tarragona licita les obres per a la potenciació de Refugis Climàtics al parc del Francolí, unes actuacions incloses dins del projecte Tarragona-GreenBelt'26 de renaturalització dels espais urbans i periurbans de l’Anella Verda, dotat amb una inversió total de 3.604.816,11 euros.
L’objectiu principal d’aquesta actuació és potenciar els espais d’ombra a partir de plantacions incrementant la cobertura arbòria per augmentar el confort climàtic en diversos sectors del Parc i, especialment, en les zones de joc infantil del Parc (Castell i del Vaixell Pirata) que, actualment, presenten importants dèficits d’ombreig en època d’estiu.
Els treballs contemplen la millora del mobiliari urbà mitjançant la instal·lació de bancs de fusta i d’una font d’aigua potable. Alhora, es potenciarà la vegetació i s’ubicaran caixes niu per ocells i caixes refugi per a rat-penats.
Segons ha destacat el conseller de Medi Ambient i Espai Públic de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, «la intenció és que les zones de joc tinguin més espais d’ombra, i millorar la biodiversitat del parc amb la plantació d’espècies autòctones i de baix consum hídric, a més de garantir punts d’aigua potable per la ciutadania, de manera que en èpoques de calor intensa el parc Francolí esdevingui un espai que es pugui fer servir com a refugi climàtic».
El projecte també incorpora la reparació d’una de les fonts ornamentals existents en el Parc, per tal que pugui esdevenir una bassa naturalitzada.