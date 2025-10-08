Política
L’acte de constitució de la nova associació metropolitana s’ajorna fins al dia 31
S’ha donat una setmana de marge per als municipis que encara no han aprovat els estatuts del nou ens
La nova associació encarregada d’impulsar l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona es constituirà, finalment, el pròxim divendres 31 d’octubre. És a dir, una setmana després del que s’havia previst inicialment. Fonts consultades pel Diari Més expliquen que s’ha decidit ajornar la data per «donar més temps als ajuntaments membres que encara no han aprovat els estatuts del nou ens». És el cas de Tarragona, on es convocarà un ple extraordinari el pròxim dia 27 per donar el seu aval a la proposta redactada pels tècnics de la Diputació.
El passat 23 de juny, els municipis del Grup Impulsor van acordar la creació d’una associació d’ens locals per donar continuïtat al projecte metropolità. Aquesta estarà integrada pels ajuntaments de Cambrils, la Canonja, Constantí, Reus Salou, Tarragona i Valls; a l’espera de conèixer si Vila-seca s’hi acaba adherint. Segons ha pogut saber aquest mitjà, el consistori vila-secà, que exigia «recuperar la confiança» després de la polèmica per l’estació Intermodal, ha rebut i llegit els estatuts de la nova associació. Tot i això, la seva participació sembla complicada.
Qui no en formarà part, serà la Diputació. Això sí, donarà suport econòmic i tècnic des de fora, a través d’un conveni de col·laboració. De fet, s’ha encarregat de redactar els estatuts del futur organisme. Els ajuntaments membres es van comprometre a aprovar, per ple, aquest reglament abans de celebrar l’acte de formalització del nou ens, que havia de tenir lloc el pròxim 20 d’octubre a la Canonja, que es convertirà en la seu de l’associació.
Finalment, els municipis tindran una setmana més per avalar els estatuts, que regulen, entre altres, la incorporació de nous consistoris o la participació d’altres entitats públiques i privades que no poden integrar-se com a socis. Per exemple, el Port de Tarragona, Pimec, ImpulsCatSud o la URV, els quals ja han mostrat interès a formar part d’alguns grups de treball. En el text, també es defineixen les quotes a pagar per part dels membres. Per tal de fer-ho el més equitatiu possible, s’han establert diferents trams que aniran en funció del nombre d’habitants. La Diputació ha treballat el text final amb el grup de secretaris i interventors dels ajuntaments del Grup Impulsor.