Recerca
Investigadors de la URV dissenyen unes etiquetes per a taps de suro que no es poden clonar
El mètode dissenyat permet identificar els productes per radiofreqüència i evitar falsificacions
Investigadors de la URV han creat un mètode per imprimir etiquetes en els taps de suro que no es poden clonar ni copiar. El mètode evita falsificacions en productes enològics, «un problema creixent» que s'ha «accentuat» amb el comerç electrònic.
L'equip de la URV ha dissenyat un procediment de tecnologia d'identificació per radiofreqüència. Amb un feix làser es grava un dibuix o prototip al tap. Els àtoms de carboni del suro es converteixen en grafè, un material amb conductivitat elèctrica molt més alta que el carbó o el grafit. Amb la conductivitat del grafè i una electrodeposició de níquel es genera una «signatura única» al tap de l'ampolla que es pot verificar amb un sistema específic creat també per l'equip de la URV.
Tot i que existeixen diverses tècniques per certificar l'autenticitat d'un bé - hologrames, codis QR o etiquetes RFID (acrònim en anglès d’identificació per radiofreqüència-, també hi ha mètodes per falsificar-les. Els productes d'alta gamma són especialment susceptibles de les falsificacions i la URV proposa una fórmula per combatre aquesta amenaça. Els investigadors del departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica han millorat la tecnologia RFID amb una superfície inclonable de grafè.
Es tracta d'un procediment compatible amb diverses superfícies i aplicable a diversos sectors, com el farmacèutic, l'alimentari o el de la moda, però el primer prototip desenvolupat serveix per identificar ampolles de vi. El grup de recerca NEPHOS crea una «signatura única», «una empremta digital de radiofreqüència, extremadament difícil de reproduir». Per identificar-la també han dissenyat un sistema específic per llegir i verificar l'autenticitat de les etiquetes. És un prototip que subjecta l'ampolla i la fa girar mentre aplica ones de ràdio al tap i llegeix com l'etiqueta les modula.