Medi Ambient
Eurecat investiga al Port de Tarragona bacteris capaços de biodegradar microplàstics al Mediterrani
El projecte MicroWorld Puertos es desenvolupa al Port de Tarragona i a la platja de la Pineda per identificar microorganismes adaptats a l’entorn local
El centre tecnològic Eurecat lidera el projecte MicroWorld Puertos, una iniciativa pionera que busca identificar i caracteritzar bacteris capaços de biodegradar microplàstics i nanoplàstics presents al medi marí, un dels principals reptes mediambientals actuals.
La recerca es duu a terme al Port de Tarragona i a la platja de la Pineda, amb l’objectiu de garantir que els microorganismes estudiats estiguin adaptats a les condicions locals del Mediterrani. Segons Roger Mariné, cap de la Línia d’Estudis Preclínics de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, “la contaminació per microplàstics és una de les principals preocupacions ambientals actuals, ja que aquests polímers persistents poden entrar a les cadenes alimentàries i afectar tant els ecosistemes com la salut humana”.
Dades recents de la WWF indiquen que Espanya és el segon país que més plàstics aboca al Mediterrani. En aquest context, Pere Puigbò, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del projecte, explica que “la contaminació per microplàstics ha augmentat exponencialment, especialment en materials com el polietilè, poliestirè, polipropilè o PVC, que es degraden molt lentament de manera natural”.
La directora de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, Sara Gómez, destaca que la iniciativa “aporta una via innovadora basada en la identificació de microorganismes que es desenvolupen al voltant dels plàstics, combinant recerca microbiològica i bioinformàtica per fer front a aquest repte global”.
A més, el projecte avalua la toxicitat dels plàstics mitjançant estudis in vitro, amb l’objectiu de reduir la contaminació marina i avançar cap a un model de port més sostenible i innovador. Eurecat també utilitza models experimentals in vivo per analitzar els efectes dels microplàstics sobre la salut.
El MicroWorld Puertos ha estat seleccionat en la darrera convocatòria del programa Ports 4.0, promogut per Puertos del Estado per impulsar la innovació en l’àmbit logístic-portuari. El projecte compta amb la col·laboració del Consorci MicroWorld, format per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Turku (Finlàndia) i la Universitat de Tohoku (Japó).