Política
ERC acusa Viñuales de “desmantellar” el projecte de pacificació de l’eix Unió-Prim-Apodaca
Els republicans condicionen la negociació dels pressupostos del 2026 al compliment dels acords signats amb l’alcalde
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona ha denunciat aquest dimarts un nou incompliment pressupostari del govern de Rubén Viñuales, a qui acusen de “desmantellar” el projecte de pacificació de l’eix Unió-Prim-Apodaca, a la Part Baixa de la ciutat.
Segons ha explicat la portaveu republicana, Maria Roig, l’executiu local ha ajornat diverses vegades l’inici del projecte, que havia de sortir a licitació abans d’acabar el 2024. “Van assegurar que el concurs per a la redacció començaria abans de l’estiu, però encara estem esperant. Ara, a més, volen retirar prop de 600.000 euros destinats a aquesta actuació”, ha lamentat.
ERC assegura que aquest pas “ajorna el futur del barri i perjudica les seves veïnes i veïns”, i recorda que al ple del setembre ja es van retirar 100.000 euros pactats amb el grup republicà.
El portaveu adjunt, Xavi Puig, ha criticat que “no s’ha avançat en cap dels compromisos signats amb Esquerra per aprovar els comptes del 2024”, com la creació de nous centres cívics al centre i a Llevant, la implementació del pla d’accessibilitat o el re asfaltat del polígon Francolí. “Es fa molt difícil parlar de nous pressupostos si el govern encara no ha complert els acords de fa més d’un any. L’alcalde s’està boicotejant les seves pròpies negociacions”, ha afegit.
Tot i les crítiques, el grup municipal d’ERC es mostra disposat a dialogar sobre el pressupost municipal del 2026, sempre que Viñuales acrediti el compliment dels compromisos pendents. “Hem demanat un document de seguiment dels acords i, en funció d’això, decidirem com evolucionen les converses”, ha explicat Puig.
Els republicans mantenen la porta oberta a una possible abstenció o vot favorable als nous comptes si el govern rectifica. “Continuarem sent una força responsable, oberta al diàleg i compromesa amb la ciutat. L’alcalde encara és a temps de complir amb la paraula donada. Si ho fa, tindrà la mà estesa d’ERC per arribar a nous acords”, ha conclòs.