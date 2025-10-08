Política
Els partits comencen a definir els seus candidats per a les eleccions municipals del 2027 a Tarragona
Viñuales (PSC), Martorell (PP) i Sendra (Junts) volen repetir com a alcaldables en els pròxims comicis
Queden encara gairebé dos anys per a la celebració de les pròximes eleccions municipals, però Tarragona ja comença a conèixer alguns dels seus alcaldables per al 2027. Aquest cap de setmana, els militants d'Esquerra Republicana van escollir Xavi Puig com a cap de llista per als pròxims comicis i, ahir mateix, Maria Mercè Martorell es va postular per a repetir com a alcaldable del Partit Popular. Algunes formacions han decidit engegar la maquinària amb força antelació, mentre que uns altres —com En Comú Podem o Vox— consideren que encara és massa aviat.
Qui ha anat per feina ha estat ERC, que ja ha confirmat el successor de Pau Ricomà al capdavant del projecte republicà. Puig es va imposar a Saül Garreta en les primàries amb el 57% dels vots. En les municipals del 2023, va ocupar el número ‘3’ en la llista de la formació independentista, que va aconseguir sis consellers. Quatre anys després, serà l’encarregat de liderar-la. L’actual portaveu adjunt d’Esquerra a l’Ajuntament de Tarragona afronta aquest repte amb «l’objectiu ambiciós de recuperar de nou l’alcaldia».
Per aconseguir-ho, hauran de desbancar els socialistes, que van guanyar els últims comicis amb nou escons. Tot apunta que Rubén Viñuales tornarà a postular-se com a candidat del PSC per a revalidar l’alcaldia. En una entrevista al Diari Més del passat mes de maig, el batlle assegurava que té «il·lusió i projecte» per tornar a presentar-se. I és que un sol mandat de quatre anys no és suficient.
També ho pensa l’actual portaveu municipal del PP, Maria Mercè Martorell, qui està disposada a encapçalar la pròxima candidatura dels populars a Tarragona. La consellera va assegurar ahir, als micròfons de Tarragona Ràdio, que el seu partit compta amb ella per a continuar com a cap de llista en les eleccions del 2027. «Si tot continua com va, estaré a la seva disposició per tornar a liderar aquest projecte», assegurava per xarxes socials la nova presidenta provincial del PP a Tarragona, que en els darrers comicis va aconseguir passar dels dos als quatre edils.
Jordi Sendra també vol repetir com a alcaldable de Junts per Catalunya. «Vinc de Convergència i n’estic orgullós. El nostre espai ha tingut candidats diferents des del 2007 i ara toca consolidar un lideratge estable», diu l’edil, qui assegura que «em presentaré a les municipals, seguint els processos interns del partit, perquè Tarragona necessita un projecte amb continuïtat, ambició i resultats».
«No és el moment»
Qui serà l’alcaldable d’En Comú Podem en les pròximes eleccions? El portaveu del grup a l’Ajuntament, Jordi Collado, afirma que «encara no és el moment per parlar de candidats». El que sembla segur és que Comuns i Podem tenen la voluntat de continuar amb la fórmula de la coalició. Pel que fa al cap de llista, seran les assemblees locals d’ambdues formacions les que prendran la decisió final. Per als comicis del 2023, ja es van celebrar primàries per a escollir qui havia de liderar el projecte i Collado es va imposar a la llavors portaveu municipal d’ECP, Àngels Pérez.
Des de Vox, també consideren que és «aviat» per definir el seu alcaldable. En el 2023, el seu candidat va ser Javier Gómez, qui va acabar abandonant la formació mesos després de l’inici del mandat. Judit Gómez —número ‘3’ a la llista— s’ha convertit en la cara visible del partit a Tarragona, però no està clar que ho continuï sent quan arribi l’hora dels comicis. Una de les altres grans incògnites a resoldre és el futur alcaldable d’Aliança Catalana, que podria a irrompre amb força en les municipals del 2027.