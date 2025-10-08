Policial
Els Mossos formen personal de la Diputació de Tarragona per fer front a ciberatacs i incidències
El cos recorda que institucions públiques com hospitals pateixen nombrosos intents diaris d'intromissió
Els Mossos d'Esquadra imparteixen aquest dimecres una jornada de formació dirigida al personal de la Diputació de Tarragona per millora la seva "ciberesiliència" i poder fer front a ciberatacs o incidències. L'intendent Roger Sales Cases, cap de la Regió Policial Virtual dels Mossos d'Esquadra, és l'encarregat de la formació, per conscienciar els empleats de la institució i que tinguin eines per prevenir, detectar, donar resposta i recuperar-se ràpidament dant d'una interrupció de les tecnologies de la informació. El cos policial recorda la vulnerabilitat que generen problemes de cibereguretat i ciberestafes, que constitueixen un 90% dels delictes a la xarxa denunciats a Catalunya.