Espai Públic
Continua la instal·lació de la prova pilot de l’Envelat a la plaça Corsini
La previsió és que l’estructura estigui instal·lada abans de l’estiu
Continuen els treballs d'instal·lació de l'Envelat a la plaça Corsini. Es tracta d'una primera estructura parcial que correspon a una prova inicial d'aquesta futura pèrgola, la qual cobrirà la plaça mitjançant un sistema de teles retràctils subjectades per pilars d'acer. Així, aquesta primera estructura, amb una superfície aproximada de 133 metres quadrats, s'està construint davant l'oficina de Correus per comprovar la viabilitat tècnica del sistema i fer els ajustos necessaris abans de la instal·lació definitiva.
Aquesta prova pilot tindrà una durada aproximada de dos mesos. Un cop acabi i després d’aplicar els canvis adients, es licitarà el projecte executiu de la totalitat de la pèrgola. La previsió de l’Ajuntament és que l’estructura estigui instal·lada abans de l’estiu. Aquest té un pressupost global de 234.000 euros, i preveu també una nova il·luminació i jardineres amb vegetació. Cada pilar comptarà amb un punt de llum LED i unes garlandes de llum decoratives.