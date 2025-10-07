Ciència
La URV, primera de Catalunya i de l’Estat espanyol en investigadors influents segons Stanford
La classificació, elaborada a partit del llistat que publica la Universitat d’Stanford amb dades de 2024, es fa respecte tota la carrera del personal docent i investigador permanent de cada universitat
La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha situat 50 investigadors i investigadores entre els més influents del món, segons el rànquing elaborat per la Universitat d’Stanford amb dades de 2024, convertint-se per primera vegada en la primera universitat de Catalunya i de l’Estat espanyol pel que fa a l’índex d’influència respecte al personal docent i investigador permanent.
La classificació de Stanford té en compte dues perspectives: l’activitat de tota la carrera acadèmica i l’impacte del darrer any. En la primera, 39 investigadors de la URV figuren entre els 230.333 investigadors del món; en la segona, corresponent a 2024, n’hi ha 32 de 236.313. A partir d’aquestes dades, la URV lidera les llistes catalanes i espanyoles pel que fa a l’impacte acumulat durant tota la trajectòria investigadora. En canvi, en citacions del darrer any, ocupa la quarta posició a Catalunya i la cinquena a Espanya.
Per establir els índexs, Stanford ha tingut en compte diversos factors, com l’ordre d’aparició en les signatures dels articles o les auto-citacions, i ha normalitzat les dades segons la plantilla de personal docent i investigador permanent de cada universitat. D’aquesta manera, els 50 investigadors de la URV inclosos als rànquings reflecteixen l’impacte relatiu de la recerca de la institució. Entre ells, 21 apareixen tant en la llista de tota la trajectòria com en la del darrer any, i 7 estan entre els vint investigadors més influents del seu camp a tot l’Estat si només es té en compte el 2024.
Pel que fa a l’edat dels investigadors, la mitjana és de 54,9 anys pels més influents en l’últim any i s’enfila fins a 59,4 anys quan es considera tota la carrera investigadora.