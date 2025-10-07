Reconeixement
El Port de Tarragona, distingit per la seva trajectòria exemplar en mesures penals alternatives
El Port ha ajudat a la reinserció de més de 2.000 persones des de l’inici de la col·laboració amb Justícia, l’any 2006
El Port de Tarragona ha estat distingit amb un guardó en el marc de la celebració de la Festivitat de la Mare de Déu de la Mercè 2025, patrona dels serveis d’execució penal. Aquest reconeixement, atorgat per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, vol destacar la valuosa i compromesa tasca que el Port Tarragona realitza en matèria de mesures penals alternatives, amb els treballadors en Benefici de la Comunitat (TBC).
L’acte va tenir lloc dilluns a la seu de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, sota la presidència de l’Honorable conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. El guardó va estar recollit, en nom de l’Autoritat Portuària, per Pablo Pedro González, responsable d’Infraestructures i dels Treballadors en Benefici de la Comunitat al Port de Tarragona, acompanyat del president del Port Tarragona, Santiago Castellà.
Alhora, el Port de Tarragona ha volgut agrair la feina i la dedicació del responsable Pablo Pedro González, per la seva tasca exemplar al capdavant de la gestió de les persones que participen en el programa de treballs en benefici de la comunitat. La seva implicació, constància i compromís han garantit una coordinació eficaç i humana amb totes les persones que hi passen, contribuint així al bon funcionament i als valors socials que impulsa l’Autoritat Portuària de Tarragona.
Una trajectòria consolidada
L’any 2006, quan es va engegar la iniciativa, es van acollir 23 persones en benefici de la comunitat. Des d’aleshores, la xifra ha anat augmentant any rere any fins a arribar al 2024, quan gairebé 130 persones es van beneficiar del programa i, fins a setembre de 2025, 71 persones s’han acollit a aquesta línia. Els bons resultats han fet que, al llarg dels quasi vint anys de col·laboració entre l’Autoritat Portuària de Tarragona i Justícia, s’hagi assolit una xifra total de 2.019 participants. Aquestes dades fan que Port Tarragona sigui la institució que acull més treballadors en benefici de la comunitat de tot Catalunya.
Els Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC) són una mesura penal alternativa a la presó que permet a les persones condemnades complir la seva sanció mitjançant feines útils per a la societat. L’objectiu principal és afavorir la reinserció social i responsabilitzar les persones penades, retornant un benefici tangible a la comunitat mitjançant tasques de suport en institucions públiques, entitats socials i serveis col·lectius.
Inclusió i treball comunitari
Les col·laboracions dels TBC es canalitzen principalment a través de dues vies: tasques administratives i de gestió documental a les oficines i a l’Arxiu, o bé treballs dins la brigada de manteniment i neteja. En els darrers anys, la totalitat dels treballs s’han concentrat en aquesta segona línia, on els participants duen a terme accions de neteja, reparació i conservació en espais com el Moll de Costa, la Confraria de Pescadors, dependències de la Policia Portuària o a l’interior del recinte portuari.
La distribució de les tasques es fa tenint en compte el perfil i les capacitats de cada persona, amb l’objectiu de garantir una experiència adaptada i positiva per a tothom.
El seguiment i la coordinació del programa són responsabilitat del tutor designat per l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Pablo Pedro González, qui manté una comunicació constant amb l’Equip de Mesures Penals Alternatives (EMPA) TGN Nord. Junts estableixen plans de treball, resolen incidències i defineixen estratègies de millora.
Actualment, el programa dona acollida a persones procedents de diversos municipis del territori, com Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou i Constantí, consolidant-se com una iniciativa de responsabilitat social que genera impacte positiu tant per als participants com per a la comunitat portuària.