Ponent s’obre camins cap al món laboral
Ahir Torreforta va ser la primera parada de la Setmana d’Ocupació de Tarragona Impulsa, que recorrerà diferents barris de Ponent
Tríptics, contactes, consells i oportunitats. Ahir al matí ningú sortia del Centre Cívic de Torreforta amb les mans buides. Almenys una seixantena de persones van visitar l’espai per formar part de la primera jornada de la Setmana de l’Ocupació als Barris de Ponent, una nova iniciativa de Tarragona Impulsa, organitzada amb l’objectiu d’apropar els recursos formatius i d’orientació laboral de l’Ajuntament a aquests barris.
Al pati interior del centre, la Fira d’Oportunitats oferia als assistents un circuit de diferents serveis i entitats, mentre que a la sala d’actes podien trobar-hi inspiració gràcies a la ponència Camins d’èxit als Barris de Ponent, on diversos testimonis compartien les seves històries.
«El model a seguir és aquest. Sortir dels despatxos i anar als barris, acostar els recursos a la gent. El contacte directe amb les entitats i veure exemples reals de veïns i veïnes que han trobat feina és molt motivador», explicava la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan.
La Celeste Esteller hi estava d’acord. «Ha estat molt bé, no sabia si podria venir, però m’alegro d’haver-ho fet», comentava. Enguany Esteller, que té 46 anys, està completant els seus estudis d’ESO, fet que complica la seva cerca. La xerrada, explica, l’ha motivat de cara a l’any vinent. «Estudiar mai ha estat el meu fort, però ara ho estic intentant. Quan acabi, m’agradaria fer algun curs de cuina i dedicar-m’hi si puc», explicava.
La Nazaret Gómez i els seus companys també són estudiants. De fet, van ser els seus professors de l’institut els que els van recomanar assistir-hi. Només tenen 17 anys, però volen estar preparats a l’hora d’incorporar-se en el món laboral. «Ens ha servit molt per veure quins passos hem de seguir. Ens han orientat bé, ens han donat els seus números de contacte i tenim ganes de començar», assegurava la jove.
En Mamadou Diakite i en Driss Guraich també se’n van assabentar gràcies al seu professor. «Ens va avisar pel grup de WhatsApp i vam decidir venir, a veure si teníem sort», comentava Diakite.
«Estudiem Organització i Gestió de Magatzems, però vull continuar formant-me i fer el grau d’Enginyeria Mecànica. M’agradaria treballar per alguna empresa automobilística», explicava el jove. «Està anant bé, tot i que és una mica complicat comunicar-se», admetia Guraich, que fa dos anys que va arribar del Marroc.
El repte de començar de zero
Fa poc més d’un any que l’Araceli Vergara va marxar del Perú per començar una nova vida a Tarragona. En el seu cas, la llengua no és un problema, però això no vol dir que no hagi trobat altres traves. «Soc enginyera agroindustrial, però aquí el títol no és vàlid. Jo era cap de control de qualitat a empreses pesqueres, tinc 18 anys d’experiència... però aquí toca començar de zero», apuntava.
«Treballaré del que sigui. Estic estudiant català per examinar-me del B2 i també estic inscrita en un curs d’eines digitals aquí al Centre Cívic. De fet, ara mateix estic aprofitant els meus minuts d’esbarjo», explicava.
Les xerrades i tallers continuaran avui i demà al Centre Cívic de Bonavista, mentre que dijous les activitats faran aturada a l’Espai de Trobada de Campclar. Divendres la Setmana de l’Ocupació culminarà al Palau Firal i de Congressos amb la 13a Jornada de Tarragona Impulsa.