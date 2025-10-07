Política
Juan Milián (PPC) substituirà la tarragonina Lorena Roldán com a senador autonòmic
El portaveu i regidor del grup popular a Barcelona ha estat diputat a la cambra catalana durant tres legislatures
El Parlament ha avalat aquest dimarts designar Juan Milián (PPC) com a senador autonòmic en substitució de Lorena Roldán. Milián, actual portaveu del grup popular a l'Ajuntament de Barcelona, ha estat diputat a la cambra catalana durant tres legislatures. No hi ha hagut cap objecció per part de cap grup parlamentari.
Nascut a Morella el 1981, Milián és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UPF i té un màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa per l'Institut d'Educació Contínua de la mateixa universitat, segons informa el PP. Milián també és coordinador general d'Estratègia i Comunicació del PPC. Roldán va renunciar el juliol passat a l'escó de la cambra alta espanyola.
En un fil a X, després d'haver estat designat senador pel Parlament, Milián ha explicat que assumeix «amb orgull» la responsabilitat del càrrec. «És un honor representar als qui creiem en la llibertat, la igualtat i la concòrdia». El nou senador del PPC també ha agraït al president estatal de la formació, Alberto Núñez Feijóo, la seva confiança i lideratge d'un projecte «seriós, reformista i amb sentit d'estat». «Treballaré des del Senat i des de Catalunya per a contribuir al canvi que Espanya necessita», ha afegit.
El dirigent dels populars també ha donat les gràcies al president del PPC, Alejandro Fernández, per la seva «incansable defensa» del constitucionalisme català. «Des del Senat defensaré els interessos de tots els catalans: més seguretat, més oportunitats i més respecte. Necessitem una Catalunya que torni a liderar des de la concòrdia», ha subratllat.
Milián ha conclòs el fil a X amb un agraïment a Daniel Sirera, líder del grup municipal a Barcelona -ell n'és regidor i portaveu-, de qui n'ha destacat que l'ha permès «treballar per als barcelonins» des de l'Ajuntament.